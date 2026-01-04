La policía suiza identifica 16 cuerpos más tras el incendio mortal de Nochevieja en un bar de los Alpes suizos

Personas se encuentran afuera de la capilla de San Cristóbal durante una misa en honor a las víctimas del incendio Reuters

La policía suiza comunicó este domingo que ya ha podido identificar 16 cuerpos más de las personas que murieron en el incendio de un bar en la víspera de Año Nuevo en la estación de esquí de Crans-Montana.

Con estos ya suman 24 los fallecidos identificados de este suceso en el que murieron 40 personas. Entre los cuerpos identificados se encuentran diez ciudadanos suizos, dos italianos, una persona con doble nacionalidad italoemiratí, así como una rumana, una francesa y una turca, según informó la policía del cantón del Valais. No se han dado a conocer los nombres.

Las tareas de identificación son llevadas a cabo por el Instituto de Medicina Legal de Suiza

y la Policía Cantonal del Valais, quienes publicarán cualquier nueva información tan pronto como esté disponible.



El incendio dejó 119 personas heridas, la mayoría con quemaduras graves y de gran extensión, lo que complica la identificación de los cuerpos, un proceso que está siendo llevado a cabo por un equipo de 30 especialistas.

El incendio

Cerca de la 1.30 de la madrugada y con motivo de la celebración de Nochevieja, el bar Le Constellation, situado en la calle Centrale 35 de Crans-Montana, sufría un aparatoso incendio que provocó la muerte de 40 personas.

La magnitud del drama se acentuó por una escalera -la única salida del subsuelo donde se desarrollaba la fiesta- en forma de reloj de arena, ancha en los extremos, pero bastante angosta en el medio.

Las primeras pesquisas apuntan a que el incendio fue provocado en el momento en el que una de las camareras del local se subió a los hombros de uno de sus compañeros mientras llevaba en las manos una botella con bengalas, llegando las chispas al techo.

Tras esto, el local se vio envuelto en llamas en cuestión de minutos, llegando a alcanzar, por la configuración del lugar, temperaturas que pueden haber llegado a entre 500 y 700 grados.



Los fiscales suizos han iniciado una investigación penal contra la pareja francesa que gestionaba el bar-discoteca donde se produjo el incendio

Según informó este sábado la Policía del cantón de Valais, los responsables están acusados de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia. Las autoridades subrayaron que, mientras no exista una condena, se mantiene el principio de presunción de inocencia.