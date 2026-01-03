🔴 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que las fuerzas estadounidenses han capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.
-
Trump descarta a María Corina Machado como líder de Venezuela: "No tiene el respeto de su país para gobernar"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no ha mantenido ningún contato con María Corina Machado y la ha descartado como presidenta de Venezuela.
"Es una mujer muy agradable pero no tiene el respeto de su país para gobernar", ha señalado sobre la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz en la rueda de prensa que ha ofrecido desde su residencia de Mar a Lago.
De esta forma Trump ha sembrado sus dudas sobre la capacidad de Corina Machado para gobernar el país y las ha hecho públicas.
-
Trump: "El pueblo venezolano va a ser el principal beneficiado de la detención de Maduro"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido una vez más en que "el pueblo venezolano va a ser el principal beneficiado de la detención de Maduro".
El amplio despliegue militar que EEUU mantiene en el Caribe dentro de su campaña contra el narcotráfico permanecerá en la región "en alto estado de alerta" tras la captura de Maduro, según ha informado el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.
-
Trump aclara: su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha aclarado que tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro su administración "va a gobernar" el país y que los líderes del proceso de transición serán quienes conforman su equipo de seguridad, presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.
-
Trump, sobre la detención de Maduro: "No avisamos al Congreso porque no nos gustan las filtraciones"
Durante la rueda de prensa en Mar a Lago para explicar cómo ha sido la detención de Maduro el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha reconocido que avisaron a los miembros del Congreso una vez que concluyó la misión.
A preguntas de los periodistas, Donald Trump ha indicado que tomaron esa decisión de no avisar al Congreso con antelación "porque no nos gustan las filtraciones".
-
Marco Rubio, tras la detención de Maduro: "Si juegas con la Administración Trump esto es lo que pasa"
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha señalado que "Maduro fue acusado de narcotráfico en 2020. Maduro ha tenido muchas oportunidades para evitar esto, le hemos hecho muchas ofertas. Pero no las ha aceptado".
Rubio ha insistido en que Maduro "ha estado jugando con nosotros pero nosotros no hemos venido aquí a jugar con nadie. Este es un presidente de acción y la gente se tiene que dar cuenta. Si el presidente dice algo en serio, va en serio de verdad".
"Maduro quería jugar como un niño grande. Pero no juegues con esta Administración porque esto es lo que pasa", ha reamtado Marco Rubio.
-
El general Dan Caine, sobre la operación para detener a Maduro: "Han sido meses de trabajo"
El general Dan Caine, unos de los principales asesores militares de Donald Trump, ha asegurado que la operación para poder detener a Maduro ha llevado "meses de trabajo".
"Hemos estado estudiando sus movimientos y han sido meses de dura disciplina para nuestros efectivos", ha indicado durante la rueda de prensa convocada por Trump en su residencia de Mar a Lago.
"En diciembre, afortunadamente, se dieron algunas situaciones clave. El tiempo en Venezuela es siempre un factor determinante en esta época del año y esta pasada noche ha permitido a nuestros aviadores llevar a cabo una operación quirúrgica única para poder detener a Maduro", ha indicado el general Caine.
-
Pete Hegseth, tras la detención de Maduro: "Esto es el 'America First'"
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, comienza su intervención en la rueda de prensa destacando el papel de las Fuerzas Armadas de EEUU: "Las mejores del mundo" y con un guiño especial a Donald Trump de quien ha dicho que "protege las espaldas de toda América".
"Esto es sobre la seguridad, la prosperidad y el futuro del pueblo americano, esto es el America First. Y bajo la Administración de Donald Trump, EEUU está de vuelta", ha aseverado Hegseth.
-
Trump afirma que EEUU obligará a las grandes compañías petroleras a entrar en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que pretende obligar a las grandes compañías petroleras estadounidenses a entrar en Venezuela tras el arresto del presidente Nicolás Maduro.
Trump ha indicado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Mar-a-Lago en Florida que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para un segundo ataque de mayor envergadura como parte de la operación para capturar a Maduro durante la noche, pero que no ha sido necesario llevarlo a cabo.
Trump ha subrayado que continuará supervisando su participación en Venezuela "hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y ecuánime", lo que indica que la intervención de Estados Unidos en el país caribeño aún no ha terminado.
-
Trump sobre la operación de captura de Maduro: "Estaba oscuro y era peligroso"
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado en una rueda de prensa que la operación para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa se realizó en una "fortaleza militar" en Caracas.
"Estaba oscuro y era peligroso", ha indicado el presidente de EEUU durante la rueda de prensa, en la que ha asegurado que Washington va a "dirigir el país hasta que haya una transición adecuada".
-
Trump anuncia que EEUU gobernará Venezuela hasta que haya una transición
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".
Trump ha señalado además que las compañías petroleras estadounidenses entrarán a partir de ahora en Venezuela.
-
Trump: "Estábamos preparados para lanzar un segundo ataque si era necesario"
"El ilegitimo dictador Maduro es el responsable de la entrada de drogas ilícitas en EEUU, es responsable de la muerte de miles de estadounidenses por culpa de las drogas", ha señalado Trump.
El presidente de EEUU asegura además que su país estaba preparado para lanzar un segundo ataque sobre Venezuela "si hubiera sido necesario".
-
Trump: "Hemos conseguido golpear al 97% del narcotráfico de venezuela"
Donald Trump: "Las fuerzas de EEUU han llevado a cabo un asalto espectacular en Venezuela para capturar a Maduro en una operación llamada 'Midnight Hammer'", ha señalado el presidente de EEUU durante su rueda de prensa.
Donald Trump dice que EEUU tiene el mejor equipo militar del mundo y que seguir la operación de la detención de Maduro ha sido algo "maravilloso y espectacular".
Por otra parte Trump ha señalado que ademas de detener a Maduro ha conseguido golpear el 97% del narcotráfico de Venezuela y que él lo único que quiere es "paz, democracia y tranquilidad" para el pueblo venezolano.
-
Donald Trump: "Las fuerzas de EEUU han llevado a cabo un asalto espectacular en Venezuela"
Donald Trump: "Las fuerzas de EEUU han llevado a cabo un asalto espectacular en Venezuela para capturar a Maduro en una operación muy parecida a la de 'Midnight Hammer'".
El presidente de EEUU ha señalado que también se ha detenido a la mujer de Maduro, Silvia Flores.
-
Donald Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha publicado en sus redes la primera imagen de la detención de Nicolás Maduro.
Se trata de la imagen que reproducimos a continuación:
Trump ha publicado la fotografía en su red social, Truth Social, acompañada de un escueto mensaje: "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima".
-
Francia critica el ataque de EEUU, aunque cuestiona a Maduro
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha criticado el ataque de Estados Unidos (EEUU) sobre Venezuela de esta pasada madrugada aunque también ha cuestionado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ahora capturado por fuerzas estadounidenses, por "arrebatarle el poder al pueblo".
"La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no uso de la fuerza que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que sólo los pueblos soberanos deciden su futuro", ha afirmado Barrot en un mensaje publicado en su cuenta en X y recogido por Europa Press.
El responsable francés ha destacado en particular que se produzcan estos ataques precisamente por parte de "naciones que tienen la responsabilidad principal de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".
Ello "tendrá graves consecuencias para la seguridad mundial, que no perdonan a nadie". Francia "ha aprendido de la historia" y por ello está preparada, ha asegurado, "pero no puede resignarse", según Barrot, que reitera el alineamiento de París con la Carta de la ONU, "que debe seguir guiando la acción internacional de los Estados, siempre y en todo lugar".
Sin embargo, ha señalado a Maduro por "arrebatarle el poder al pueblo venezolano" y "privarlo de sus libertades fundamentales". "Maduro ha violado gravemente su dignidad y su derecho a la autodeterminación", ha denunciado antes de reivindicar la labor "constante" de Francia para "defender la soberanía del pueblo venezolano, cuya voz debe prevalecer".
-
Feijóo traslada su apoyo a María Corina Machado y a Edmundo González
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado todo su apoyo y el del PP a María Corina Machado, a Edmundo González "y a todos los demócratas venezolanos".
Tras la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU Feijóo ha señalado en un mensaje en X que lo que hace falta ahora es la "liberación de todos los presos políticos y la transición a la democracia según la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio de 2024".
En opinión del líder popular "ese es el camino".
-
Edmundo González: "Venezolanos, estamos listos para la reconstrucción de nuestra nación"
Edmundo González, presidente electo de Venezuela, ha emitido un comunicado X acompañado por un mensaje: "Venezolanos, son horas decisivas, estamos listos para la reconstrucción de nuestra nación".
A continuación, González reproduce el comunicado emitido por la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
En ese comunicado Corina Machado celebra la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, por parte de EEUU, y asegura que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela y reclamado al Ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente del país.
-
María Corina Machado: "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder"
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado ha asegurado que la oposición está preparada "para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", tras la captura estadounidense del líder chavista Nicolás Maduro.
Machado se expresó así en una carta publicada en sus redes sociales tras la captura estadounidense del líder chavista Nicolás Maduro
-
Rusia insta a EEUU a liberar a Maduro
Rusia insta a Estados Unidos a liberar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, en un comunicado emitido el sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
"Ante los informes confirmados de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa se encuentran en Estados Unidos, instamos encarecidamente a los líderes estadounidenses a que reconsideren su postura y liberen al presidente legalmente electo de un país soberano y a su esposa", declaró el ministerio en el comunicado.
-
Trump, sobre la captura de Maduro
"Su casa tenía puertas de acero y una habitación segura con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo hicimos tan rápido que no lo logró. Estábamos preparados con enormes antorchas para cortar a través del acero, pero no las necesitamos", ha señalado el presidente.