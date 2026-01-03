El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no ha mantenido ningún contato con María Corina Machado y la ha descartado como presidenta de Venezuela.

"Es una mujer muy agradable pero no tiene el respeto de su país para gobernar", ha señalado sobre la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz en la rueda de prensa que ha ofrecido desde su residencia de Mar a Lago.

De esta forma Trump ha sembrado sus dudas sobre la capacidad de Corina Machado para gobernar el país y las ha hecho públicas.