Rusia "reconsiderará" su postura en la negociación por la paz tras acusar a Ucrania de un ataque a una residencia de Putin
Zelenski ha desestimado las acusaciones rusas, las cuales ha calificado como "otra ronda de mentiras".
Las claves
El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que "reconsiderará" su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que "el régimen de Kiev lanzó en la noche del 28 al 29 de diciembre un ataque terrorista usando 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod", sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.
Lo que sí se sabe es que Putin no se encontraba en dicho lugar cuando se produjo el ataque; se baraja la posibilidad de que se encontrara en la residencia Dolgiye Borody, o de Barbas Largas, que fue utilizada en el pasado por Josef Stalin, Nikita Khrushchev, Boris Yeltsin y Putin.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, ha desestimado este mismo lunes las acusaciones rusas de que Kiev había intentado atacar la residencia del presidente Vladimir Putin en la región de Novgorod como "otra ronda de mentiras".
Dijo a los periodistas por WhatsApp que con tales declaraciones Rusia estaba tratando de socavar el progreso alcanzado en las conversaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos y que Moscú estaba preparando el terreno para atacar edificios gubernamentales ucranianos en Kiev.
Es por esto que Zelenski ha instado al presidente estadounidense, Donald Trump, a reaccionar en consecuencia a las amenazas rusas.
Las consecuencias
Sergei Lavrov ha manifestado que "esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano" y ha subrayado que "este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Es más, Lavrov ha afirmado que las fuerzas armadas rusas ya habían seleccionado objetivos para ataques de represalia.
"No tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán revisadas", afirmó Lavrov.
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Grushko, dijo el lunes que Rusia ve la influencia de Gran Bretaña en lo que llamó las últimas "provocaciones" de Ucrania destinadas a perturbar el proceso de paz, informó la agencia estatal de noticias TASS.
Putin ordenó este lunes a su ejército que continúe con una campaña para tomar el control total de la región de Zaporizhia en el sur de Ucrania, después de que un comandante ruso dijera que las fuerzas de Moscú estaban a 15 kilómetros (9,3 millas) de su ciudad más grande.
