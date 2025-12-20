Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero frente a la costa de Venezuela en apenas dos semanas

Captura de un video publicado por la fiscal general de EE.UU. en la red social X del buque petrolero incautado por Estados Unidos Reuters Reuters

La agencia de comunicación Reuters ha informado este sábado que Estados Unidos se encuentra en medio de un operativo para interceptar e incautar un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

El hecho, confirmado por tres funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato, se está llevando a cabo en aguas internacionales.

Esta medida se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Esta sería la segunda vez en las últimas semanas que Estados Unidos incauta un petrolero cerca de Venezuela, en medio de un gran despliegue militar estadounidense en la región.

Los funcionarios no especificaron en su declaración dónde se estaba llevando a cabo la operación, pero agregaron que la Guardia Costera estaba al frente de esta operación.

La Guardia Costera y el Pentágono remitieron las consultas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Por su parte, el Ministerio de Petróleo de Venezuela y la estatal PDVSA tampoco ofrecieron una respuesta inmediata.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaba el martes de esta misma semana que ordenaba un bloqueo "total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela". El grupo de buques sancionados está compuesto por aproximadamente 18 embarcaciones, todas ellas cargadas con petróleo y ubicadas cerca de la costa venezolana.

Tras la incautación de un petrolero sancionado por parte de fuerzas estadounidenses frente a las costas venezolanas la semana pasada, se ha establecido un embargo efectivo, manteniendo a varios buques cargados con millones de barriles de petróleo en aguas venezolanas para no correr el riesgo de ser confiscados.

Una de las consecuencias directas de esta incautación ha sido la caída drástica de las exportaciones del crudo venezolano.

En el comunicado enviado este martes por Trump, el presidente señalaba que "el régimen ilegítimo de Maduro emplea el petróleo de estos yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, así como asesinatos y secuestros".

Ante estas acusaciones, su homónimo venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado a Trump de violar "el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad", tachando esta medida de ser una "grotesca amenaza".

"La defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero", ha subrayado Maduro tras las amenazas de Trump.