Roban en "el último cuartel general" de Napoleón un anillo de oro de 18 quilates que perteneció al emperador corso

Un hombre uniformado como soldado napoleónico observa "el último cuartel general" del emperador. Museo Último Cuartel General

Las claves nuevo Generado con IA Un anillo de oro de 18 quilates que perteneció a Napoleón Bonaparte fue robado en su último cuartel general, actualmente un museo. Los ladrones accedieron al museo por una ventana, rompieron vitrinas y sustrajeron el anillo imperial junto a monedas de oro y plata. El anillo robado fue recuperado originalmente tras la Batalla de Waterloo (1815) y su valor histórico supera con creces el económico. El museo cerró dos días tras el robo para asegurar las instalaciones y restaurar las salas, y ha reabierto sin las joyas sustraídas.

Si las joyas de su sobrino y su esposa fueron las víctimas del robo en el Louvre, esta semana han sido las del una vez todopoderoso Napoleón Bonaparte. Uno de sus anillos imperiales, engarzado en oro de 18 quilates y con cinco brillantes, ha sido robado por al menos dos desconocidos en su "último cuartel general".

Los asaltantes entraron por una ventana al edificio reconvertido en museo. Se trata de una antigua granja en la que Napoleón instaló su base antes de la Batalla de Waterloo (1815) y en la que preparó su última gran derrota antes de abdicar y exiliarse en Santa Elena.

Años antes, los españoles habían demostrado que el general corso, convertido en emperador de los franceses, podía morder el polvo.

Una vez dentro, los ladrones rompieron varias vitrinas y se llevaron el anillo y otros objetos de la colección como monedas de oro y plata, según la radiotelevisión pública RTBF.

Este anillo se había recuperado durante la huida del militar corso tras la batalla, el 18 de junio de 1815, tras la Batalla de Waterloo.

El valor histórico de estos objetos, según el museo, "supera con creces su valor de mercado y representa un patrimonio único vinculado a la historia europea".

Sin embargo, la propia institución aclaró que los coleccionistas "estarán interesados ​​en la posible reventa de estas piezas excepcionales".

Tras el robo, perpetrado entre el miércoles y el jueves, el museo estuvo cerrado dos días para asegurar las instalaciones y restaurar las salas.

Este viernes ha reabierto sin las joyas de la corona de su colección.

El presidente del consejo provincial, Tanguy Stuckens, responsable del museo, aseguró que el saqueo "refuerza" su "determinación de proteger este patrimonio único y compartirlo con el público".

"El museo se mantiene fiel a su misión: transmitir la historia y la memoria colectiva", sostuvo.

En octubre pasado, un grupo de especialistas robó en el Louvre varias joyas, varias de ellas procedían del joyero de la emperatriz Eugenia (esposa de Napoleón III), incluida su corona, que los ladrones perdieron durante la huida.

También se llevaron un collar de esmeraldas de la emperatriz María Luisa de Austria, segunda esposa de Napoleón. El corso se la regaló con motivo de su matrimonio en 1810 y está compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes.

En la lista de joyas robadas se encuentra también un conjunto de pendientes compuestos por seis esmeraldas y 108 diamantes que le regaló a su segunda esposa.