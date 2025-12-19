Los archivos del caso Epstein desvelan fotos con Mick Jagger o Michael Jackson y a Clinton en un jacuzzi junto a una mujer

El expresidente estadounidense Bill Clinton, Michael Jackson y Diana Ross aparecen en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Reuters

El Gobierno de Estados Unidos ha publicado este viernes cientos de miles de archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein mediante un portal de consulta pública del Departamento de Justicia, coincidiendo con la fecha límite impuesta por la ley que obliga a la Administración Trump a divulgar toda la información no clasificada del caso.

En concreto, se trata de más de 300.000 páginas con todo tipo de documentos, muchos de ellos censurados, publicados en un portal que incluye una barra de búsqueda.

También permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara de Representantes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica una biblioteca de nuevos documentos del difunto financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein

La delicada naturaleza del caso complica la publicación de archivos, ya que cada documento ha sido examinado y censurado para ocultar información sensible con el fin de proteger a las víctimas. Es por ello que la publicación de los archivos podría no ser sustancial para conocer nuevos datos sobre el pederasta y su entorno.

Los nuevos archivos

Entre los nuevos archivos se encuentran vídeos y fotografías de los viajes de Epstein con su exnovia y colaboradora, Ghislaine Maxwell, grabaciones de seguridad de sus residencias, vídeos de la celda del pederasta antes de que se suicidara, imágenes de fiestas o agendas con contactos de masajistas censuradas para proteger la seguridad de las víctimas.

Los archivos también incluyen varias fotos de Michael Jackson y del expresidente demócrata Bill Clinton, lo que podría contradecir la política del Departamento de Justicia de no divulgar material relacionado con las investigaciones en curso. En una imagen, se ve a Clinton en una piscina con Maxwell y otra persona cuyo rostro está tapado.

El expresidente estadounidense Bill Clinton nada en una piscina en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

En una carta al Congreso, el fiscal general adjunto Todd Blanche ha informado de que hay más de 1.200 nombres identificados como víctimas o sus familiares gracias a estos archivos.

Además, ha añadido que hay más documentos que aún no han sido publicados, ya que la fiscalía continúa revisando "varios cientos de miles de documentos más" que podrían salir a la luz en un plazo de dos semanas.

Es por ello que ha advertido que no se podrán publicar todos los archivos este viernes, tal y como exige la ley que aprobó el Congreso: se cree que el material que el Gobierno está obligado a publicar ocupa más de 300 gigas entre imágenes, documentos de texto o vídeos.

