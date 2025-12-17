Sheinbaum urge a la ONU que actúe en el conflicto entre EEUU y Venezuela para evitar un "derramamiento de sangre"

Las claves nuevo Generado con IA La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a la ONU a intervenir para evitar un "derramamiento de sangre" ante la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Sheinbaum reiteró la postura mexicana de no intervención y abogó por la solución pacífica de los conflictos, rechazando acciones de fuerza. El llamado de Sheinbaum surge tras el anuncio de Donald Trump de un "bloqueo total" a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, intensificando el conflicto. La presidenta criticó la falta de protagonismo de la ONU en el manejo de la crisis y pidió mayor implicación del sistema multilateral para buscar una solución diplomática.

La presidenta de México ha instado este miércoles a Naciones Unidas (ONU) a "asumir su papel" para evitar un "derramamiento de sangre" ante la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.



"Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención (…) y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos", dijo



Las declaraciones de la mandataria mexicana, en su habitual conferencia diaria desde Palacio Nacional, se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total" contra petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.

Sheinbaum enmarcó su postura en la doctrina de política exterior mexicana y reiteró los principios de "no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución de las controversias".



La mandataria subrayó que, ante controversias internacionales, México apuesta por canales diplomáticos y no por acciones de fuerza.



"Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención", expresó.



Por ello, Sheinbaum puso el acento en el rol del sistema multilateral y pidió que la ONU intervenga políticamente para contener el deterioro del conflicto.

La presidenta también afirmó que, a su juicio, ese rol no ha sido visible en el episodio reciente, al afirmar: "no se le ha visto".

Escalada de la tensión

Este martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región; una medida que el gobierno de Nicolás Maduro calificó de "amenaza grotesca".

En su mensaje, el presidente estadounidense afirmó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".



Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendría dicha medida para la industria petrolera venezolana.

La semana pasada, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país sudamericano y fue interceptado por una orden judicial.

Trump, quien ha calificado al "régimen venezolano" de organización terrorista extranjera, tiene previsto hablar con ciudadanos estadounidenses más tarde el miércoles por la noche desde la Casa Blanca.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se han intensificado a medida que Trump ha trasladado miles de tropas y casi una docena de buques de guerra, incluido un portaaviones, a la región.

El gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que rechazó la "grotesca amenaza" de Trump.