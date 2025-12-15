El FBI frustra un "complot terrorista" de un supuesto grupo propalestino en Los Ángeles: 4 detenidos por conspiración

Las claves nuevo Generado con IA El FBI frustró un complot terrorista de un grupo propalestino de extrema izquierda que planeaba atentados con bomba en Los Ángeles y el condado de Orange. Cuatro personas han sido arrestadas y acusadas de conspiración y posesión de un dispositivo destructivo no registrado. El grupo, denominado Frente de Liberación de la Isla Tortuga, planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante la víspera de Año Nuevo. Los detenidos reclutaron miembros y realizaron pruebas de explosivos en el desierto de Mojave antes de ser interceptados por el FBI.

El FBI frustró un intento de bomba contra múltiples objetivos, incluidos agentes de inmigración y vehículos, en Los Ángeles y el condado de Orange, según ha asegurado este lunes la fiscal general Pam Bondi en su cuenta de X.

"El Departamento de Justicia, en colaboración con nuestro FBI, impidió lo que habría sido un complot terrorista masivo y horrendo en el Distrito Central de California (Condado de Orange y Los Ángeles)", ha explicado Bondi.

Ha precisado que se trata del Frente de Liberación de la Isla Tortuga, un grupo de extrema izquierda, pro-Palestina, antigubernamental y anticapitalista, el cual se preparaba para llevar a cabo una serie de atentados con bombas contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo.

Según la fiscal general del país norteamericano, el mencionado grupo "también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Así, ha sostenido que su oficina seguirá "persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia" y ha celebrado que se trata de "un esfuerzo increíble" de las fiscalías y del FBI "para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz".

After an intense investigation, the Department of Justice, working with our @FBI, prevented what would have been a massive and horrific terror plot in the Central District of California (Orange County and Los Angeles).



— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 15, 2025

"Operación Sol de Medianoche"

Cuatro personas han sido acusadas de conspiración y posesión de un dispositivo destructivo no registrado, según la denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

El director del FBI ha anunciado este lunes que los cuatro acusados fueron arrestados durante el fin de semana. Así como informó que un quinto individuo, que se creía que planeaba un ataque por separado, también fue arrestado por el FBI en Nueva Orleans.

El plan para bombardear consistía en colocar dispositivos explosivos en cinco lugares con el objetivo de atacar a dos empresas estadounidenses a medianoche en la víspera de Año Nuevo en el área de Los Ángeles, indicó.

Los cuatro acusados ​​nombrados en la denuncia son Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai.

Según una declaración jurada en apoyo de la denuncia, Carroll presentó en noviembre un documento escrito a mano de ocho páginas a una fuente confidencial pagada, titulado "Operación Sol de Medianoche", que describía un complot para colocar una bomba.

Posteriormente, Carroll y Page supuestamente reclutaron a los otros dos acusados ​​para ayudar a llevar a cabo el plan, que incluía "adquirir materiales para fabricar bombas y viajar a un lugar remoto en el desierto de Mojave para construir y detonar dispositivos explosivos de prueba el 12 de diciembre de 2025", según la declaración jurada.

Sin embargo, los agentes del FBI intervinieron antes de que pudieran completar su trabajo de ensamblar un dispositivo explosivo funcional.

