El rabino local Eli Schanlger, entre las víctimas del atentado antisemita de Sídney: "Su mujer dio a luz hace 6 semanas"

El rabino asesinado en el atentado antisemita de Sídney (Australia), Eli Schlanger. E. E.

Las claves nuevo Generado con IA El rabino Eli Schlanger, representante de Jabad en Sídney, se encuentra entre las víctimas mortales del ataque antisemita en Bondi Beach durante la celebración de Hanukkah. El atentado, perpetrado por dos individuos armados, dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos entre los más de 2.000 asistentes al evento judío. Entre los heridos se encuentra el abogado israelí Arsen Ostrovsky, quien había alertado previamente sobre el aumento del antisemitismo en Australia tras el 7 de octubre. La Policía australiana ha calificado el tiroteo como un ataque terrorista y ha detenido a dos sospechosos, mientras aumentan las medidas de seguridad en la comunidad judía.

El rabino Eli Schlanger (40 años), representante de Jabad en Sídney (Australia), se encuentra entre las víctimas del ataque antisemita perpetrado por parte de dos individuos en Bondi Beach, que ha dejado al menos 12 víctimas mortales. "Su mujer dio a luz hace seis semanas", dijo un conocido suyo durante una entrevista.

Según recoge The Jerusalem Post, el rabino se encontraba en el evento Hanukkah para conmemorar dicha festividad judía. Allí, se congregaron más de 2.000 asistentes, cuando dos pistoleros irrumpieron y mataron a, hasta el momento, 12 personas y dejaron decenas de heridos.

Varias semanas antes, el rabino Schlanger organizó una velada conmemorativa en Chabad House Bondi Beach en memoria de los "enviados del movimiento Jabad" que fueron asesinados, incluidos el rabino Gavriel y Rivki Holtzberg, AH, en Mumbai, y el rabino Zvi Kogan, AH, en los Emiratos Árabes Unidos.

Atendiendo a su perfil de Linkedin, consultado por EL ESPAÑOL, el rabino llevaba en la playa australiana 18 años. Asimismo, formaba parte de la Friends of Refugees of Eastern Europe (Amigos de los Refugiados de Europa del Este), una organización sin ánimo de lucro internacional fundada en 1969 con el objetivo principal de ayudar a los refugiados judíos provenientes de Europa del Este, especialmente aquellos de la antigua Unión Soviética.

Schlanger hablaba cuatro idiomas: inglés, hebreo, ruso y yiddish, una lengua germánica oriental. Tenía mujer y dos hijos. Se formó en la institución educativa de estudios judíos avanzados Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitch, y en la Yeshivá de Brunoy de Francia.

Abogado israelí

Tal y como publica The Jerusalem Post, entre las decenas de heridos se encuentra el abogado especializado en Derecho Internacional, Arsen Ostrovsky. Además, es jefe de la oficina de Sídney del Consejo de Asuntos Judíos/Australia/Israel.

El abogado israelí herido en el ataque antisemita de Bondi Beach (Sídney) Arsen Ostrovsky. X

Apenas dos semanas antes del tiroteo, Ostrovsky había advertido sobre el "alarmante aumento del odio hacia los judíos desde el 7 de octubre, incluida la profanación de monumentos australianos que fueron utilizados como plataformas para la intimidación".

Ataque antisemita

La Policía de Australia ha detenido a dos personas tras un tiroteo que ha ocurrido en Bondi Beach, una de las playas más famosas de Sídney. El diario Sydney Morning Herald ha detallado que los testigos han reportado decenas de disparos y las autoridades australianas han confirmado 12 muertos.

Por el momento hay, al menos, 13 heridos, tal y como ha detallado un portavoz sanitario de Nueva Gales del Sur, estado en el que se encuentra Sídney. Las autoridades también han confirmado que dos policías habrían resultado heridos, sin indicar el estado de gravedad.

El tiroteo se ha producido mientras se celebraba la festividad judía de Hanukkah durante un evento especial llamado Chanukka by the Sea, que se ha llevado a cabo cerca de un área infantil.

🔴 Dos detenidos tras un tiroteo en la playa más famosa de Sídney: se celebraba una fiesta judía y hay al menos 13 heridos



La Policía ha detallado que ya hay dos detenidos, aunque el operativo sigue en marcha



📲 La noticia en https://t.co/UEpWbQOBVF pic.twitter.com/iLiRFs6cBc — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 14, 2025

La Policía australiana ha calificado el suceso como un "ataque terrorista", una decisión que ha movilizado a la brigada antiterrorista del país.

"El hecho de que sea el primer día de Hanukkah, el tipo de armas y otros elementos que encontramos en la escena", han sido los motivos principales que llevaron a las autoridades a categorizar el incidente como terrorismo, según el comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon .

Ante el miedo a más ataques, la localidad de Melbourne ha cancelado su fiesta judía con motivo de Hanukkah.

"Ola de antisemitismo"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha condenado este domingo el tiroteo en la playa de Bondi y ha urgido al Gobierno de Australia a combatir "la enorme ola de antisemitismo".

“En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Hanukkah en Bondi Beach", ha denunciado Herzog en un evento en su residencia en Jerusalén.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”, ha añadido.