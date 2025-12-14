Tiroteo en Bondi Beach, una de las playas más transitadas de Sídney: los vecinos reportan hasta 50 disparos

Las claves nuevo Generado con IA Se produjo un tiroteo en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Sídney, con vecinos reportando hasta 50 disparos. Dos pistoleros abrieron fuego, causando pánico y una masiva dispersión de personas en la zona. La policía detuvo a dos sospechosos y el operativo continúa; al menos 13 personas han sido trasladadas al hospital. El tiroteo coincidió con la festividad judía de Hanukkah, que se celebraba cerca de un área infantil en la playa.

La Policía de Australia ha explicado este domingo que se encontraban "respondiendo a un incidente" que se está desarrollando en la Bondi Beach, una de las más transitadas de Sídney. El diario Sydney Morning Herald ha detallado que se trata de un tiroteo y que los vecinos del lugar han reportado hasta 50 disparos.

El suceso ha empezado cuando dos pistoleros abrieron fuego en la playa, provocando el caos y una dispersión absoluta de la población. La Policía ha detallado que ya hay dos detenidos, aunque el operativo sigue en marcha.

El diario australiano habla de "múltiples víctimas" y de una fuente que ha afirmado que había "sangre por todas partes", aunque por ahora ninguna fuente oficial ha confirmado ninguna muerte o persona herida.

Two people are in police custody at Bondi Beach; however, the police operation is ongoing and we continue to urge people to avoid the area. Please obey ALL police directions. Do not cross police lines. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Un portavoz sanitario de Nueva Gales del Sur, citado por Reuters, ha informado de que 13 personas han sido trasladadas al hospital.

Las autoridades han pedido a las personas que se encontraban en el lugar que se refugiasen.

Por ahora no hay nada de información sobre los detenidos, aunque sí se sabe que en las inmediaciones de la playa se celebraba hoy la festividad judía de Hanukkah. El nombre del evento oficial es Chanuka by the Sea y estaba programado que se llevase a cabo cerca de un área infantil.

