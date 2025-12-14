De Múnich a Sídney: historia de los atentados antisemitas fuera de las fronteras de Israel

Miembros de la comunidad judía siendo atendidos en las puertas de la sinagoga de Múnich Reuters Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Se ha registrado un aumento preocupante de ataques antisemitas fuera de Israel desde 2023, afectando a comunidades judías en varios países. El atentado más reciente ocurrió en Sídney, donde al menos 11 personas murieron durante una celebración de Janucá en una playa. Otros ataques recientes incluyen un atentado en una sinagoga de Mánchester con dos muertos y un ataque en la embajada de Israel en Washington que dejó dos víctimas mortales. Atentados históricos como los de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y los ataques a la embajada israelí y la AMIA en Argentina siguen marcando la memoria colectiva sobre la violencia antisemita.

En los últimos años, y de forma especialmente marcada desde 2023, se ha registrado un preocupante aumento de ataques y agresiones contra personas judías en distintos países del mundo.

Desde atentados armados y agresiones físicas hasta amenazas, vandalismo y crímenes de odio, las comunidades judías fuera de Israel alertan de un clima creciente de inseguridad.

Organismos internacionales y autoridades locales coinciden en que el antisemitismo se ha intensificado, convirtiéndose en una de las principales manifestaciones de odio religioso en la actualidad.

El atentado registrado este domingo en Sídney, en el que han perdido la vida al menos 11 personas, ha sido un caso más en la larga lista registrada de ataques contra este colectivo religioso. El suceso ha ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, en la que se encontraban casi un millar de personas.

Los hechos ocurridos han generado una fuerte conmoción tanto a nivel local como internacional, reavivando el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y promover políticas efectivas de convivencia, respeto y protección de los derechos fundamentales de las distintas religiones.

Aumento de ataques

Este mismo año, a principios de octubre, Mánchester se convertía en el escenario de un atentado terrorista perpetrado en una sinagoga. El ataque dejó dos víctimas mortales y cuatro heridos tras ser atropellados y acuchillados. El atentado fue confirmado como un ataque antisemita, realizado por un ciudadano británico de ascendencia siria.

Estados Unidos también fue escenario de un violento ataque en la embajada de Israel, situada cerca del Museo Judío en Washington. Durante el incidente, dos empleados de la embajada fueron asesinados a tiros, generando un clima de alarma y preocupación por la seguridad de los diplomáticos y el personal que trabaja en representaciones extranjeras en Estados Unidos.

Al ser detenido, el atacante pronunció gritando las palabras: "¡Libertad, libertad para Palestina!", dejando en evidencia que el ataque tenía motivaciones políticas y estaba cargado de un mensaje ideológico.

Los más recordados

A lo largo de la historia, distintos ataques y atentados han dejado huella en la memoria colectiva. Uno de los más sonados fue el de los Juegos Olímpicos de 1972.

En la madrugada del 5 de septiembre, miembros de la organización terrorista palestina Septiembre Negro irrumpieron en la Villa Olímpica con un objetivo claro: atacar a la delegación olímpica israelí.

Durante este acto, dos atletas de la delegación israelí fueron asesinados y otros nueve fueron secuestrados por un intento de los terroristas de tratar de negociar la liberación de prisioneros palestinos. Estas negociaciones fracasaron, desembocando en la muerte de los secuestrados, parte de los terroristas y un policía alemán.

Años más tarde, en 1992, Argentina registraba uno de los sucesos más trágicos de su país, el atentado de la Embajada de Israel. El hecho dejó 22 muertos y 242 personas heridas. Un automóvil cargado de explosivos colisionó contra el edificio de la embajada, detonando de manera inmediata y desencadenando una gran explosión que convirtió la estructura en escombros.

Siguiendo el mismo método y también en Argentina, solo dos años después, en 1994 un coche bomba destruía el edificio de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), el principal centro comunitario de la colectividad judía en Buenos Aires. En este atentado murieron 85 personas y cerca de 300 resultaron heridas.

Preocupación colectiva

El continuo aumento de casos de atentados contra judíos ha llevado a un incremento de la vigilancia por parte de las autoridades. Según informes recientes, los incidentes se registran en distintos países y afectan tanto a sinagogas como a hogares y espacios comunitarios. Organismos de seguridad y entidades internacionales monitorean la situación para documentar y analizar las tendencias de violencia y antisemitismo.