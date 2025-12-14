Al menos 16 muertos y 20 heridos al caer por un barranco un autobús con estudiantes en el noroeste de Colombia

El autobús viajaba con más de 40 estudiantes del Liceo Antioqueño. Redes sociales.

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 16 personas murieron y 20 resultaron heridas al caer un autobús con estudiantes por un barranco de más de 80 metros en Antioquia, Colombia. El vehículo transportaba alumnos de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello que regresaban de su viaje de graduación desde Tolú. El accidente ocurrió en la vía entre Remedios y Segovia; equipos de rescate trabajan en la zona y varios heridos permanecen en estado crítico. Las autoridades investigan las causas del siniestro mientras la red hospitalaria de la región atiende a los afectados, entre los que hay al menos 11 menores.

Al menos 16 personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo al volcar en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste de Colombia) un autobús en el que viajaban estudiantes que regresaban de una excursión, informaron fuentes oficiales.

El vehículo, que volvía del viaje de graduación de alumnos de grado 11 (2º de bachillerato), cayó por un barranco de más de 80 metros, pero las causas aún se desconocen.

Había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, y el accidente ocurrió en el municipio de Remedios, en el noreste de Antioquia, señaló el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón.

"Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello (municipio del área metropolitana de Medellín), que venían de una excursión", manifestó el gobernador en su cuenta de X.

#Atención El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, aseguró que son por lo menos 16 personas muertas por el accidente vial ocurrido en jurisdicción de Segovia. Entre las víctimas del siniestro está el conductor de bus que traía una excursión del Liceo Antioqueño

Según indicó Rendón en X, toda la red hospitalaria de la zona fue activada "para atender y apoyar esta emergencia".

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dijo en un comunicado que las autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones "para establecer las causas del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y de personas lesionadas".

El rescate

El vehículo, que transportaba cerca de 40 personas del municipio de Bello, cayó al vacío en circunstancias que aún investigan las autoridades, mientras tanto, los equipos de rescate luchan contra el terreno para extraer posibles víctimas atrapadas en los restos del autobús.

Lo que debió ser el cierre perfecto de una etapa estudiantil se transformó en tragedia cuando el bus perdió el control en la vía Remedios-Segovia.

Testigos describieron el momento del impacto como "apocalíptico", con el vehículo rodando por el precipicio de más de 80 metros mientras los gritos de los pasajeros se mezclaban con el estruendo del metal retorciéndose.

Por el momento, al hospital municipal de Remedios han llegado 20 personas, de entre ellas al menos 11 son menores de edad. Aunque se tiene poca información clínica, se sabe que el estado de algunos es crítico, según fuentes hospitalarias.

Las autoridades reiteraron que la información disponible es preliminar, limitada a los registros hospitalarios confirmados, y no existe confirmación oficial sobre el estado del resto de implicados, así como que cualquier actualización será comunicada por los canales oficiales, mientras continúan la verificación y la investigación del caso.