Ahmed, el "héroe" que salvó decenas de vidas en el atentado antisemita de Sídney: "Recibió 2 disparos, pero está bien"

"Está en el hospital y no sabemos exactamente qué está sucediendo. Pero los médicos nos han dicho que está bien. A las dos horas, nos dejaron entrar a ver a Ahmed". Mutafá habló así ante los medios de comunicación de su familiar, Ahmed.

Ahmed al Ahmed, frutero musulmán de 43 años, se ha convertido en el "héroe" del atentado antisemita de Bondi Beach, en Sídney. Dos pistoleros abrieron fuego contra una multitud de personas y dejaron, al menos, 11 víctimas mortales y decenas de heridos.

"Es un héroe". El calificativo no es para menos. Agazapado entre dos contenedores de basura, el frutero se acercó a uno de los dos tiradores de la masacre. Por la espalda, se abalanzó sobre él y logró arrebatarle el rifle. Ahmed le encañonó, pero no disparó.

"Está aún dentro porque le están operando, pero esperemos que salga todo bien. Es un héroe 100%, porque todo lo que hemos visto en redes sociales es de ser un héroe. Tiene dos disparos, uno en un brazo y otro en una mano", agregó su familiar.

Mutafá llegó a la zona de la isla donde sucedieron los hechos cuando vio que se trataba de su allegado. "Ahora estoy esperando para volver a verle", apostilló.

Vestido de camisa blanca y pantalón negro, Ahmed no se lo pensó dos veces y se lanzó a por uno de los dos tiradores, junto al aparcamiento de Campbell Parade. Uno de ellos fue abatido, mientras que el segundo se encuentra en estado crítico.

La Policía de Australia sostuvo que un presunto dispositivo explosivo improvisado había sido "localizado" cerca del lugar y que el escuadrón antinomias ha sido desplegado para continuar investigando la situación.

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, elogió las acciones de los australianos que "corrieron hacia el peligro para ayudar a otros", según recoge Reuters. "Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas", dijo en una rueda de prensa.

"Ola de antisemitismo"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha condenado este domingo el tiroteo en la playa de Bondi y ha urgido al Gobierno de Australia a combatir "la enorme ola de antisemitismo".

“En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach", ha denunciado Herzog en un evento en su residencia en Jerusalén.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”, ha añadido.