El polémico pesebre de una iglesia de Chicago: el Niño Jesús esposado, la Virgen con máscara lacrimógena y vigilado por ICE

Las claves nuevo Generado con IA Una iglesia de Chicago ha montado un pesebre navideño donde el Niño Jesús aparece esposado y la Virgen y San José llevan máscaras lacrimógenas, vigilados por figuras con chalecos de ICE. La escena busca reflejar la situación de las familias inmigrantes en Estados Unidos bajo la actual política migratoria, estableciendo paralelismos con la persecución bíblica de la Sagrada Familia. El pesebre ha generado controversia y ha sido calificado de "herejía" y "blasfemia" por algunos vecinos, pero la iglesia defiende que su mensaje es moral y no político. La iglesia de Evanston ha realizado otras instalaciones navideñas con mensajes sociales, como un pesebre en 2023 en solidaridad con víctimas de la guerra de Gaza.

Las festividades navideñas prácticamente son fechas universales, pero está claro que no todos las viven de la misma manera. Y la realidad que ha querido representar una iglesia cristiana de Chicago (Illinois) en su pesebre es la que actualmente viviría una familia inmigrante en territorio estadounidense con la política migratoria de la administración Trump.

Las características de los integrantes de la escena bíblica se han alterado ligeramente. Para empezar, el Niño Jesús recién nacido está esposado y cubierto con papel de aluminio como en los centros migratorios y la Virgen María y San José con protección de máscaras lacrimógenas.

"Si Jesús hubiera nacido en Estados Unidos ahora mismo, '¿cómo sería su pesebre?'", se preguntaron los responsables de la iglesia bautista Lake Street, de la vecina ciudad de Evanston, al norte.

"Comenzamos a hablar sobre cómo íbamos a representar lo que estaba ocurriendo, conectado con la historia sagrada. Una familia inmigrante que tuvo que huir al ser perseguida por el rey Herodes. Vimos paralelos", declaró Jillian Westerfield, ministra asociada de la iglesia y la encargada de la instalación.

This is exactly what churches should be doing, calling out injustice.



📌 Lake Street Church Nativity: a bold social justice statement with ICE-like Roman soldiers, the Virgin Mary in a gas mask, baby Jesus zip-tied, Joseph on the ground, pushing viewers to think about… pic.twitter.com/1OkjxinakB — Christopher Webb (@cwebbonline) December 5, 2025

La iglesia Lake Street ha rehuido del mítico belén con regalos, ángeles y pastores; la estampa, lejos de estar rodeada de paz y amor, está custodiada por centuriones enmascarados con gafas de sol y chalecos verdes donde se puede leer la palabra "ICE".

En la ciudad de Evanston las duras imágenes no han dejado indiferente a los transeúntes y han sido muchos los que se han molestado por la representación.

Paralelismos

Desde enero, Trump ha reforzado su política migratoria, endureciendo detenciones y deportaciones, hasta el punto de desplegar a la Guardia Nacional en algunas ciudades como Chicago. Así como ha ampliado la autoridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y limitado el acceso de asilo y a programas humanitarios.

Westerfield dijo que buscaron imaginar el pesebre como una escena de separación familiar forzada, estableciendo paralelismos entre la experiencia de la Sagrada Familia como refugiada y las prácticas contemporáneas de detención de inmigrantes.

Detalle del belén en el que se señala: "El ICE estuvo aquí". Redes sociales.

Recuerda que, según la Biblia, Herodes, temiendo que hubiera nacido un rival, intentó matar al Niño Jesús ordenando el asesinato de todos los bebés varones de Belén. José, María y el niño huyeron a Egipto y se convirtieron en inmigrantes.

La ministra recordó que el Niño Jesús maniatado es algo que se vio en Chicago durante la operación migratoria 'Midwest Blitz'; las máscaras protectoras usadas por María y José aluden a las armas usadas por el gobierno federal contra la gente en Chicago y Evanston, y no solo contra quienes protestaban, sino también periodistas y miembros de la comunidad.

"Hasta niños que se preparaban para un desfile de Halloween fueron víctimas de la represión con gases. Nadie debe ser tratado de esa forma", se lamentó.

Westerfield admite que son imágenes inquietantes, pero dijo que la gente debería estar molesta porque esto le está sucediendo a muchos, no a un muñeco o maniquí como los del pesebre.

Algunos han calificado de "herejía" y "blasfemia" lo que muestra el pesebre. Incluso, alguien removió la máscara que usaba María y las bridas para maniatar al Niño Jesús, y hubo que reponerlas. Pero la ministra aseguró que el motivo del pesebre no es político, sino una postura moral.

"Este no es un problema de un partido político o gobierno determinado, es un problema de larga data. La forma como lo mostramos ahora es debido al escalonamiento de la violencia en nuestras comunidades", dijo.

"El problema del maltrato a los inmigrantes se arrastra por muchas décadas y nadie ha hecho lo que hay que hacer para cuidar a esas personas", enfatizó.

Detalle del Belén de Chicago. Redes sociales.

El reverendo jefe de la iglesia de Evanston, Michael Woolf, ha señalado que espera que aquellos preocupados por el pesebre reflexionen sobre las familias migrantes que huyen de la violencia y se enfrentan a la separación, la detención y la deshumanización.

"Además, esperamos que esa conversación impulse a las personas a actuar, independientemente de su fe", agregó.

Su iglesia, que es un santuario de indocumentados y se define como una congregación independiente, con raíces en la tradición bautista, ha organizado otros pesebres con mensajes polémicos. En 2023 el Niño Jesús estaba rodeado de escombros, en rechazo a las personas atrapadas en la guerra de Gaza.