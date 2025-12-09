Aplazan la rueda de prensa que María Corina Machado iba a ofrecer en Oslo la víspera de recibir el premio Nobel de la Paz

Las claves nuevo Generado con IA La rueda de prensa de María Corina Machado en Oslo, prevista para la víspera de recibir el Nobel de la Paz, fue aplazada por el Instituto Nobel sin especificar motivos. El Instituto Nobel confirmó que Machado planea asistir en persona a la ceremonia el 10 de diciembre, aunque vive en clandestinidad desde 2024 tras las elecciones presidenciales en Venezuela. El Comité Nobel otorgó el premio a Machado por su labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela. Líderes de Ecuador, Panamá, Paraguay y una congresista de EEUU han confirmado su asistencia a la gala en apoyo a María Corina Machado.

La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local (misma hora en la España peninsular), la víspera de recibir el premio de la Paz, ha sido aplazada.

Así lo informó el Instituto Nobel de Oslo, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que informará de la nueva hora "con un mínimo de dos horas de antelación".

El Instituto Nobel noruego, que asiste al Comité que concede el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que la galardonada iba a acudir en persona a la ceremonia de entrega el próximo día 10 de diciembre en Oslo, según les ha asegurado ella misma.

La opositora, que vive en la clandestinidad desde el año 2024, tras las elecciones presidenciales en las que Maduro se alzó con la victoria pese a las acusaciones de fraude, no había confirmado su participación de forma presencial hasta ahora.

El responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, destacó este fin de semana que desde la institución no pueden proporcionar ningún otro detalle sobre el viaje hacia la capital europea de Machado por razones de seguridad.

"Hablamos con ella la pasada noche (en referencia al viernes) y nos dijo que iba a estar en Oslo", declaró Aasheim a Efe el pasado sábado. Y confirmó también la asistencia de Edmundo González, el mayor apoyo político de Machado durante las pasadas elecciones.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de "un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha manifestado que quiere quitársela de en medio", por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Entre los líderes mundiales que han confirmado también su asistencia a la gala, y en apoyo a María Corina, destacan el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el de Panamá, José Raúl Mulino, el de Paraguay, Santiago Peña y la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

Nobel a su "incansable labor"

Hace exactamente dos meses el Comité dio a conocer el fallo y le otorgó el galardón por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Machado, a juicio del Comité Noruego, es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos. "Ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de encuentro en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo (...) En un momento en que la democracia está amenazada, es más importante que nunca defender este punto de encuentro".

El Instituto del Nobel de la Paz concedió el galardón a María Corina Machado por ser capaz de unir a la oposición venezolana para tratar de derrocar al régimen autoritario del chavismo, por oponerse a la militarización del país y por defender la necesidad de una transición pacífica. "Ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de paz", se destaca en el fallo. "Encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz".

Machado ha denunciado en incontables ocasiones que Maduro manipuló las elecciones presidenciales de julio de 2024 y fue reelegido mandatario de forma fraudulenta, robando la victoria a la oposición y a su candidato, Edmundo González. Desde entonces vive en clandestinidad en su propio país. "Por razones de seguridad, yo no puedo salir a ninguna parte ni a ver a ninguna persona tampoco. A nadie, absolutamente a nadie", confesó hace unos meses en una entrevista con EL ESPAÑOL.