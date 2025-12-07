Un grupo de militares intenta tomar el poder en Benín: el Gobierno evita un golpe de Estado en el país

Un instante de la retransmisión en la televisión pública de Benín mientras los militares anunciaban la destitución del presidente del país, Patrice Talon. Reuters

Un grupo de militares se ha amotinado durante esta madrugada en las instalaciones de la televisión pública de Benín y, desde allí, han informado de la destitución del presidente del país, Patrice Talon. A pesar de esto, el intento de golpe de Estado que habían anunciado ha fracasado, según el ministro del Interior y Seguridad Pública del país, Alassane Seidou, quien ha detallado que "los líderes y el pueblo, fieles a su juramento, han mantenido su compromiso con la República".

La respuesta del Gobierno de Benín "ha permitido mantener el control de la situación y frustrar el intento de golpe, por lo tanto, el Ejecutivo invita a la población a continuar sus actividades con normalidad", ha subrayado Seidou sin facilitar más detalles.

Tras tomar las instalaciones de la televisión pública, los golpistas afirmaron hablar en nombre de un "Comité Militar para la Refundación de la República", que había decidido destituir al presidente y nombrar al "teniente coronel Tigri Pascal" como líder.

La confusión se extendió por todo el país —ubicado en la costa del Golfo de Guinea— durante las primeras horas, pero después, fuentes del Ejército y del ministerio de Exteriores han asegurado que las fuerzas oficialistas tenían el control de la nación.

"Es solo un pequeño grupo de soldados que ha intentado algo. Su acción se ha limitado a su aparición en televisión", detalló en aquel momento una fuente militar anónima a EFE.



Según medios locales, la Guardia Republicana ha logrado restablecer el orden en la sede de la televisión pública donde, al parecer, los golpistas han sido reducidos.



En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Embajada de Francia había señalado esta mañana que "se han reportado disparos en Camp Guezo, cerca de la residencia del Presidente de la República".



"Por motivos de seguridad, les invitamos a permanecer en sus domicilios hasta nuevo aviso, mientras la situación se aclara por completo", ha añadido la legación francesa en un mensaje dirigido a sus nacionales.



Igualmente, la Embajada de Estados Unidos había indicado que estaba "monitoreando los informes de tiroteos en Cotonú, así como los datos no confirmados de un golpe de Estado por parte de militares".

En un comunicado, la misión diplomática estadounidense recomendó a sus nacionales evitar "la zona, especialmente Cotonú y las áreas cercanas al complejo presidencial".



En la capital, las calles se encontraban prácticamente vacías y, a media mañana, era difícil acceder a varios medios de comunicación en línea, lo que ha generado incertidumbre y ansiedad entre la población.



Tras llegar al poder en 2016, Talon, reelegido presidente en 2021, lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.



Dos de los principales adversarios del jefe de Estado, Joël Aivo y Reckya Madougou, siguen encarcelados después de ser condenados a diez y veinte años de prisión, respectivamente, a finales de 2021.



Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026.



El ministro de Economía y Finanzas de Benín, Romuald Wadagni, ha sido designado candidato presidencial para los comicios por la coalición oficialista de Talon, de 67 años y quien no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución.