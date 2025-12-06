La OIEA confirma que la cúpula protectora de un reactor de Chernóbil ya no bloquea toda la radiación: fue atacada por Rusia

La cúpula que protegía al reactor número 4 de Chernóbil, lugar en el que impactó un dron ruso. OIEA

Las claves nuevo Generado con IA La OIEA ha confirmado que la cúpula que protegía el reactor 4 de Chernóbil ya no bloquea completamente la radiación. El daño en la cúpula se produjo tras un ataque a la central nuclear de Chernóbil, que Ucrania atribuye a Rusia. Un equipo especial de la OIEA fue enviado a Chernóbil para evaluar el impacto de los daños en el escudo protector del reactor.

La cúpula que aislaba al reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil ya no puede bloquear todas las emisiones de radiación al exterior, según ha confirmado durante esta madrugada la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La información ha sido compartida por el organismo después de enviar a la central de Chernóbil a un equipo especial para que analizase el impacto de los daños en el 'escudo' que permitía aislar las emisiones de radiación.

Las instalaciones que protegían la central se vieron afectadas por un ataque que Ucrania atribuyó a Rusia el pasado febrero.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.