Trump busca un "cambio de régimen" en Venezuela: un "ataque aéreo" podría forzarlo, según un exjefe de la OTAN

Las claves nuevo Generado con IA El exjefe de la OTAN, James Stavridis, ha declarado que Donald Trump estaría preparado para lanzar ataques aéreos contra Venezuela como posible medida para forzar la salida de Nicolás Maduro. Stavridis sostiene que el reciente cierre del espacio aéreo y el despliegue militar en el Caribe sugieren una operación mucho mayor que la lucha contra el narcotráfico. El militar retirado afirma que las acciones de Trump apuntan a un posible "cambio de régimen" en Venezuela, insinuando el uso de misiles Tomahawk, drones o incluso un desembarco de tropas.

"Se avecinan ataques y podrían ser con misiles Tomahawk, drones o un desembarco de tropas". Así de tajante se ha mostrado esta mañana James Stavridis, almirante retirado de la marina estadounidense y excomandante supremo de la OTAN.

El militar, ya retirado, ha afirmado en la CNN que considera que el presidente de EEUU, Donald Trump, "está preparado para lanzar ataques aéreos" como un eventual último paso para "convencer a Maduro" de que acepte un acuerdo que provoque su dimisión como mandatario de Venezuela.

Sus conclusiones se basan en el reciente cierre del espacio aéreo, auspiciado a lo largo del sábado por Trump, pero también porque las fuerzas militares desplegadas en el Caribe "son demasiado grandes como para que se dediquen simplemente a la lucha contra el narcotráfico". "Se trata de un cambio de régimen", ha sentenciado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.