Putin lanza su mayor ataque en meses contra Kiev justo cuando avanzan las negociaciones del acuerdo impulsado por Trump

Las claves nuevo Generado con IA Rusia lanzó un ataque nocturno contra Kiev y sus alrededores con unos 36 misiles y cerca de 600 drones, dejando al menos tres muertos y decenas de heridos. La ofensiva se centró en infraestructuras energéticas y civiles, dejando a más de 600.000 usuarios sin electricidad en Kiev, su región y otras zonas del noreste de Ucrania. El ataque coincide con avances en las negociaciones para un acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos, con visitas previstas de enviados de Trump a Moscú y Kiev. El presidente Zelenski pidió a sus socios europeos tomar decisiones sobre los activos rusos congelados y reforzar el suministro de misiles para la defensa aérea ucraniana.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano que dejó tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores.



"Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones", dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram, donde lamentó la muerte de tres personas y que docenas hayan resultado heridas, según las últimas informaciones sobre las consecuencias del ataque.



"Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles", explicó el jefe de Estado ucraniano.

Dos de las víctimas murieron en ataques contra la capital, que fue el principal objetivo durante la noche, mientras que una mujer murió y otras ocho resultaron heridas en ataques contra la región de Kiev, según informó el sábado la Policía regional.



El Ministerio de Energía, también a través de Telegram, indicó que el ataque ruso afectó la infraestructura energética de Kiev y su región, y también la de las áreas de Sumi y Járkov, en el noreste de Ucrania, Poltava (este), y Chernígov (norte).



"Como consecuencia del ataque, más de 500.000 usuarios en Kiev, más de 100.000 en la región de Kiev, y cerca de 8.000 en la región de Járkov, se quedaron sin electricidad esta mañana", señaló el ministerio en un mensaje en el que informó de que ya están en marcha los trabajos de reparación de daños.



"En Kiev y sus alrededores, nuestros servicios de emergencia están trabajando sobre los lugares del ataque ruso", señaló Zelenski en su mensaje, donde hizo hincapié en que su país necesita trabajar "sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea".



Además, el presidente ucraniano aprovechó para pedir a sus socios europeos que tomen una decisión sobre los activos rusos congelados en Europa si Moscú no cesa sus ataques con drones y misiles.



"Y tenemos que hablar con todos los socios sobre los pasos a dar para terminar esta guerra", concluyó.



El ataque ruso de este sábado se produce en un momento en el que se intenta negociar el fin del conflicto, con la visita la próxima semana a Moscú de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que se espera en Kiev, en principio este fin de semana, a Dran Driscoll, también enviado por el presidente Trump.