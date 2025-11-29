México suspende las importaciones de carne de cerdo de España ante el brote de peste porcina africana

Las claves nuevo Generado con IA México ha suspendido las importaciones de carne de cerdo y productos porcinos provenientes de España debido al brote de peste porcina africana (PPA) detectado en ese país. La medida afecta tanto a operaciones comerciales como a productos transportados por viajeros, incluyendo jamones, salchichas y materia prima para alimento de mascotas. Catorce industrias cárnicas de la provincia de Barcelona pueden verse afectadas por el bloqueo de la exportación porcina a China, principal cliente de España, tras la detección de los casos de PPA. Japón y México han cerrado sus puertas a productos porcinos españoles al no admitir la regionalización, mientras países como Corea del Sur y Estados Unidos sí permiten esta medida para controlar la exportación.

México ha suspendido durante la madrugada del viernes las importaciones de carne de cerdo desde España después de que se detectase un brote de peste porcina africana (PPA), tal y como ha anunciado el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

La medida se ha tomado de acuerdo con los protocolos internacionales para proteger la producción nacional mexicana de carne de cerdo de posibles riesgos para la salud animal, según el ministerio.

"La restricción se aplica tanto a las operaciones comerciales como a los productos porcinos transportados por los viajeros", han añadido.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México ha puntualizado que la decisión implica que no podrán ingresar en el país productos que contengan "carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados y despojos porcinos para consumo humano".

Además, el ministerio ha detallado que la "materia prima para la elaboración de alimento para mascotas" tampoco podrá ser importada.

Repercusiones en China

El Gobierno ha calculado que catorce industrias cárnicas de la provincia de Barcelona pueden verse afectadas por el bloqueo de la exportación porcina a China, principal cliente de España, tras la detección de los dos primeros casos de peste porcina africana.

El director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García, aseguró el viernes que están a la espera de que China dé su visto bueno a la activación del protocolo bilateral firmado entre ambos para poder mantener la exportación a ese país.

Las autoridades chinas confirmaron hace dos semanas que aceptarán la regionalización (control de la enfermedad en zonas delimitadas) en caso de que se detecten casos de peste porcina africana en España, aunque no podrán exportar aquellas explotaciones ubicadas dentro de la provincia donde se localicen los focos.

El director general ha señalado que Japón y México también han cerrado sus puertas porque no admiten la regionalización, un concepto que sí reconocen otros países como Corea del Sur o Estados Unidos.

España ha bloqueado de manera preventiva 121 certificados de exportación de productos cárnicos de los más de 400 tipos que existen para un total de 112 países, por lo que en el resto de casos es posible la exportación porcina.

"Esa suspensión de la certificación se va a reanudar para esos certificados en los que estamos seguros de que se puede exportar y no se van a producir problemas de recepción en el destino", explicó García.

Existen otros certificados que todavía no han sido clasificados del todo y que requieren una consulta bilateral con los países, por lo que el ministerio se ha comprometido a informar periódicamente de los cambios que vaya habiendo.