Zelenski urge a los negociadores a cerrar un acuerdo capaz de detener el derramamiento de sangre con garantías sólidas

Altos funcionarios de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea se reúnen este domingo en Ginebra para analizar el borrador de plan de paz presentado por Washington.

Esta propuesta, que ha generado preocupación tanto en Kiev como entre los socios europeos, ha dejado fuera de la negociación tanto a la Unión Europea como a Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó desde Kiev su esperanza de que la ronda de conversaciones produzca avances concretos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario subrayó la urgencia de “detener el derramamiento de sangre” y de alcanzar garantías que impidan una nueva agresión rusa en el futuro.

“Los equipos ucraniano y estadounidense, junto con nuestros socios europeos, mantienen un estrecho contacto, y espero sinceramente que haya un resultado”, escribió Zelenski.

Añadió que espera una actitud “constructiva” de todas las delegaciones presentes y remarcó que “todos necesitamos un resultado positivo”.

Inquietud en Kiev y Europa

Las conversaciones en Suiza giran en torno a un plan de paz de 28 puntos que Washington presentó el pasado jueves a Zelenski sin consultar previamente a los gobiernos europeos.

El contenido de la propuesta, tal como ha trascendido, contempla concesiones que Ucrania y varias capitales europeas consideran inaceptables.

Entre los puntos más controvertidos figuran la cesión definitiva del Donbás, el reconocimiento internacional de Crimea como territorio ruso, la reducción del Ejército ucraniano a 600.000 efectivos, y el compromiso de que Ucrania no ingresará nunca en la OTAN.

A cambio, Estados Unidos plantea ofrecer a Ucrania unas garantías de seguridad consideradas insuficientes tanto por Kiev como por los países de la UE.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha mostrado escéptico acerca de la posibilidad de alcanzar un plan de paz aceptable para Ucrania y Europa en los próximos días, por lo que ha propuesto intentar llegar a un acuerdo sobre un número inferior a los 28 puntos presentados por EE.UU.

"Hoy es domingo y el plan del presidente Trump es lograr un acuerdo el jueves. Seguimos muy lejos de eso. Lo cual no significa que esté completamente excluido lograrlo, pero soy escéptico acerca de la posibilidad de un resultado así dadas las diferencias actuales", argumentó Merz.

Intensa presión diplomática

La delegación ucraniana está encabezada por el jefe de Gabinete de Zelenski, Andrí Yermak, y por el jefe negociador, Rustem Umérov. Por parte de Estados Unidos han acudido el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial para la paz, Steve Witkoff, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

En respaldo de Kiev participan también los principales asesores de política exterior y seguridad de Alemania, Francia y el Reino Unido, que buscan evitar que cualquier acuerdo comprometa la estabilidad de Europa a largo plazo.

Las reuniones en Ginebra se desarrollan en un clima de máxima tensión diplomática, mientras Ucrania insiste en que no aceptará un acuerdo que legitime la ocupación rusa ni debilite su capacidad de defensa.

Por ahora, la esperanza de un consenso parece frágil, pero el gobierno ucraniano sostiene que continuará negociando cualquier vía que permita detener la guerra sin sacrificar su soberanía.