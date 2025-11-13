La BBC se disculpa con Trump por el montaje de su discurso antes del asalto al Capitolio, pero se niega a indemnizarle

Una persona camina frente a la sede de la BBC en Londres. Reuters

La BBC se ha disculpado este jueves con el presidente de EEUU, Donald Trump, por la edición de un discurso suyo de 2021 en el que parecía inicitar a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio, pero ha rechazado pagarle una indemnización.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ha enviado una carta personal a la Casa Blanca en la que aclara a Trump "que él y la corporación lamentan la edición del discurso del presidente", que se emitió en el programa Panorama.

"La BBC no tiene previsto retransmitir el documental 'Trump: ¿Una segunda oportunidad?' en ninguna de sus plataformas", aseguró Shah.

Sin embargo, sostuvo que, "si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el vídeo", discrepan "rotundamente de que exista fundamento para una demanda por difamación", tal y como ha planteado el mandatario estadounidense.

Tal y como reconoce la emisora británica, Trump dijo en su discurso del 6 de enero de 2021: "Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas".

Más de 50 minutos después, durante su discurso, el presidente dijo: "Y luchamos. Luchamos como demonios".

"En el programa Panorama de 2024, el vídeo le muestra (a Trump) diciendo: 'Vamos a marchar hasta el Capitolio... y estaré allí contigo. Y lucharemos. Lucharemos como demonios'", admite la BBC.

Ese día, el Congreso de EEUU debía certificar formalmente los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Horas después del discurso, un nutrido grupo de simpatizantes de Trump que se negaban a aceptar su derrota frente a Joe Biden asaltó el Capitolio.

El montaje de ese discurso es uno de los elementos recogidos en un informe interno que señalaba a la cadena británica por mantener un "sesgo sistemático" en sus coberturas.

Como consecuencia de ese informe, dimitió el director general de la BBC, Tim Davie, y la máxima responsable de la rama informativa de la cadena, Deborah Turness.

Ese "grave sesgo", según el informe, también se percibió en la cobertura de la guerra en Gaza.

Tras conocerse la renuncia, Trump envió una carta a la corporación británica en la que amenazaba con demandar por 1.000 millones de dólares a la BBC si no retiraban el vídeo.

El presidente consideró que la información de Panorama era "difamatoria", "confusa" e "inflamatoria".

El equipo legal de Trump dijo este jueves que el presidente estadounidense aún no ha presentado una demanda contra la BBC.