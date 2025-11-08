Al menos cinco muertos y más de 400 heridos por un tornado que ha devastado varias localidades del sur de Brasil

Fotografía de la destrucción causada por un tornado este sábado en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, estado de Paraná (Brasil). Efe.

Las claves nuevo Generado con IA Un tornado devastó varias localidades del estado de Paraná, en el sur de Brasil, dejando al menos cinco muertos y más de 430 heridos, nueve de ellos en estado grave. El fenómeno, con vientos de hasta 250 km/h, destruyó cerca del 80% de las viviendas en Río Bonito do Iguaçu y dejó a miles de familias sin electricidad ni agua potable. Catorce municipios decretaron el estado de emergencia y se instalaron hospitales de campaña para atender a los afectados, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate. El desastre se produce en vísperas de la Conferencia Climática COP30, en un contexto de creciente preocupación por los eventos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático.

Al menos cinco personas perdieron la vida y más de 430 resultaron heridas, nueve de ellas en estado grave, tras el paso de un fuerte tornado que azotó varias localidades del estado de Paraná, en el sur de Brasil, frontera con Paraguay. Según informó la Defensa Civil este sábado, los vientos, que alcanzaron velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, provocaron una devastación generalizada.

Las localidades más afectadas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde se confirmaron cuatro de las muertes, y Guarapuava, con una víctima mortal más. En total, 14 municipios decretaron el estado de emergencia debido a los daños sufridos

Según las autoridades, el fenómeno, acompañado de intensas lluvias, granizo y ráfagas violentas, destruyó cerca del 80 % de las viviendas en Río Bonito do Iguaçu, una ciudad de unos 13.500 habitantes. Los fuertes vientos arrancaron techos, derribaron árboles y dejaron a miles de familias sin energía eléctrica ni agua potable.

"Entre el 80 % y el 90 % de la ciudad fue colapsada. Aún no tenemos el número exacto de personas que están desabrigadas", declaró el secretario de Seguridad Pública de Paraná, coronel Hudson Leoncio Teixeira.

Por la información que se tiene hasta ahora, los devastadores efectos del tornado provocaron que en la madrugada de este sábado unas 3.000 viviendas permanecieran sin servicios básicos.

🇧🇷 Tornado atinge o município de Rio Bonito do Iguaçu (PR) e deixa rastro de destruição



Na tarde desta sexta-feira (07/11/2025), um forte fenômeno clima­tico com características de tornado atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no sudoeste do Paraná.



Relatos de moradores… pic.twitter.com/akIftB9427 — Midiagem 🦅 (@Midiagem_) November 8, 2025

Ante la magnitud del desastre, el gobierno estatal instaló un hospital de campaña para atender la alta demanda médica y no descarta que el número de víctimas aumente."Nuestros equipos dijeron que encontraron un escenario de guerra. Tenemos bomberos de varias regiones de Paraná realizando tareas de búsqueda y rescate de víctimas. Nuestra prioridad es salvar a las personas que aún no han sido localizadas", afirmó el subcomandante del Cuerpo de Bomberos, Jonas Emmanuel Benghi Pinto.

Especialistas del servicio meteorológico confirmaron que el desastre fue causado por un tornado formado dentro de una supercelda, un tipo de tormenta severa caracterizada por su gran duración y una corriente ascendente rotatoria.

"La Defensa Civil y nuestras fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y atendiendo las ciudades afectadas por las fuertes tempestades", declaró en redes sociales el gobernador Ratinho Junior, quien anunció que viajaría a la zona afectada en el transcurso del día.

🚨 Declarei estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu após o tornado que atingiu cerca de 90% das residências e comércios da cidade. As equipes já estão mobilizadas para socorrer as famílias e prestar todo o atendimento necessário.https://t.co/pIEP1AJAzk — @ratinho_jr (@ratinho_jr) November 8, 2025

Mientras tanto, los estados vecinos de Río Grande do Sul y Santa Catarina también se mantienen en estado de emergencia ante el paso de un ciclón extratropical que avanza hacia el norte. En São Paulo, el más poblado del país, las autoridades emitieron alertas preventivas para varios municipios por la posibilidad de que el fenómeno alcance su territorio este fin de semana

Estas advertencias se producen apenas dos días antes del inicio en Belém, capital del estado amazónico de Pará, de la Conferencia Climática COP30, donde se abordarán medidas globales para enfrentar el aumento de los eventos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático.