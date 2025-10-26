Un tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania deja, al menos, 1 fallecido y 6 heridos
Durante este fin de semana se llevaron a cabo las festividades de inicio de curso de la escuela, lo que reunió a varios estudiantes en el centro.



Un tiroteo en la Universidad de Lincoln en Pensilvania (EEUU) ha dejado, por lo menos, 1 fallecido y 6 heridos. Durante este fin de semana, el centro celebró unas jornadas de bienvenida, lo que ha concentrado a varios estudiantes durante este domingo en la escuela, según Fox News.
