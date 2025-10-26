Un tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania deja, al menos, 1 fallecido y 6 heridos

Las claves nuevo Generado con IA Un tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania resultó en al menos 1 muerto y 6 heridos. El incidente ocurrió durante unas jornadas de bienvenida celebradas en la universidad. El suceso tuvo lugar este fin de semana, atrayendo a varios estudiantes al campus.

Un tiroteo en la Universidad de Lincoln en Pensilvania (EEUU) ha dejado, por lo menos, 1 fallecido y 6 heridos. Durante este fin de semana, el centro celebró unas jornadas de bienvenida, lo que ha concentrado a varios estudiantes durante este domingo en la escuela, según Fox News.

Noticia en actualización

