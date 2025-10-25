Donald Trump afirma estar "dispuesto" a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su gira asiática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado antes de iniciar su viaje a Asia. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado estar "dispuesto, sin duda" a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en el marco de una gira por Asia que comienza este fin de semana en Malasia.

"Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo", ha señalado Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la primera parada de una gira asiática que le llevará también a Japón y Corea del Sur.

En Corea del Norte "tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos", ha detallado Trump según un audio de sus declaraciones a la prensa publicado por la revista Forbes, antes de señalar que Kim Jong-un "sabe que voy a ir" y reiterar que "estaría dispuesto" a reunirse con el norcoreano.

Aunque Trump ha explicado a la prensa presente en la Casa Blanca que no cree que la reunión con el líder de Corea del Norte suceda en este viaje, Corea del Sur ha subrayado durante este sábado que el encuentro es aún posible y que existen "señales" de que Pionyang y Washington podrían estar preparándose para un encuentro, aprovechando la visita del estadounidense al país durante los eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), según EFE.

El ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, ha recalcado que se ha observado a Pionyang realizando labores de limpieza y arreglando jardines en su lado de Panmunjon, una aldea situada en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas y donde se reunieron Kim y Trump en 2019.

Seúl ha calificado la visita del mandatario estadounidense de ser una "oportunidad única" para que se reúna con su homólogo norcoreano, quien el mes pasado declaró que conserva "buenos recuerdos" de Trump.

El líder de Corea del Norte ha homenajeado este sábado a soldados chinos fallecidos durante la Guerra de Corea (1950-1953) y ha ensalzado los vínculos entre Pionyang y Pekín, según la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA, después de que Pionyang lanzara el miércoles múltiples misiles balísticos de corto alcance (SRBM), un gesto interpretado por analistas como una demostración de fuerza ante Washington y Seúl.