Un ataque israelí contra un minibús mata a once personas en Gaza y Hamás denuncia la "violación" del alto el fuego

Un grupo de personas caminan entre escombros en un barrio de Ciudad de Gaza. Reuters Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un ataque israelí a un minibús en Gaza deja once muertos, incluidos siete menores. Hamás denuncia el ataque como una violación del alto el fuego acordado con Israel. Israel justifica el ataque diciendo que el vehículo cruzó una "línea amarilla" de seguridad. Desde el alto el fuego, más de 30 gazatíes han muerto por cruzar dichas líneas.

Un ataque israelí contra un minibús en Ciudad de Gaza ha acabado con la vida de once gazatíes pertenecientes a la misma familia, entre ellos, siete menores de edad.

Israel sostiene que era un vehículo "sospechoso" y que había cruzado la "línea amarilla" impuesta por el ejército para perimetrar qué zonas pueden ser transitadas dentro del enclave.

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza ha lamentado que los tripulantes no fueran advertidos antes de ser disparados y ha asegurado que en el vehículo viajaban dos mujeres y siete niños, además de dos hombres civiles.

Las fuerzas armadas israelíes, en declaraciones a Efe, han explicado que el vehículo se estaba acercando hacia las tropas, por lo que se percibió al vehículo como "una amenaza inminente".

En esa situación, aseguran haber lanzado "disparos de advertencia" y, después, se vieron obligados a "eliminar la amenaza".

"Violación"

Hamás ha condenado la masacre y ha denunciado que el ataque constituye una "nueva violación del alto el fuego" acordada entre la milicia e Israel dentro del marco de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Atacar a civiles indefensos sin justificación es un crimen total que revela la intención premeditada de la ocupación israelí", asegura el grupo en un comunicado.

Desde que se firmó el alto el fuego, más de 30 gazatíes han sido asesinados bajo la acusación de haber cruzado las denominadas "líneas amarillas".

Imagen de la caravana de personas y vehículos que recorre la Franja de Gaza para regresar a sus hogares. Reuters Reuters

Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel hay kilómetro y medio en su zona más estrecha y unos 6,5 km en el área más ancha. A pesar de haberse replegado hasta esta línea, Israel mantiene bajo su control en Gaza más del 50% del territorio.

Las autoridades de Gaza sostienen que estas personas intentaban regresar a sus casas después de meses desplazados y que, en muchos casos, se encuentran sus barrios reducidos a escombros.

A lo largo de la pasada semana, varios residentes de Ciudad de Gaza han explicado a Efe que no saben dónde se encontraba la línea amarilla con exactitud y alegan que sus movimientos se basan en la información que reciben de sus vecinos.

El acuerdo entre Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja y que el ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla", pero invocando su legítima defensa ante estas supuestas amenazas, se han justificado nuevos ataques.

Por ahora, la situación no afecta a la marcha de las negociaciones para avanzar hacia la consolidación de una segunda fase del proceso de paz impulsado por Washington.

En esta segunda fase, se prevé perfilar el mecanismo de reconstrucción del enclave y asegurar cuestiones como la transición política en la Franja o el desarme de Hamás, el punto más complejo por la reticencia de la milicia a escenificar lo que entienden como su capitulación definitiva.