Trump amenaza a Hamás con "entrar en Gaza y matarlos" si "continúan asesinando a gente": "Eso no estaba en el acuerdo"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump amenaza con intervenir militarmente en Gaza contra Hamás. El presidente de EEUU acusa a Hamás de continuar "asesinando a gente" en el enclave. Trump advierte que si la ofensiva de Hamás no cesa, "no tendremos más remedio que entrar y matarlos".

Donald Trump no se olvida de Gaza. El presidente de EEUU ha cargado este jueves contra Hamás, a la que acusa de continuar "asesinando a gente" dentro del enclave, y ha amenazado con matar a todos sus miembros si no cesa con su ofensiva.

"Si Hamás continúa asesinando a gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos", ha escrito Trump en su red, Truth Social.

Hamás ha tratado en los últimos días de recuperar por la fuerza el control de Gaza tras la retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los miembros del grupo islamista han buscado eliminar a punta de fusil a quienes considera "traidores" por haber colaborado con las tropas israelíes en el transcurso de la guerra.

Los testigos aseguran que, desde la entrada en vigor del alto el fuego, los integrantes de Hamás han realizado ejecuciones públicas de miembros de otros clanes que rivalizan por el control de Ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja.

En un vídeo difundido en redes sociales, mostraron la ejecución de ocho personas.

En él, las víctimas aparecen arrodilladas, con los ojos vendados, antes de recibir los disparos. Al término de la ejecución, los verdugos gritan: "¡Vivan las Brigadas Al Qassam!".

Las Brigadas Al Qassam son el brazo armado de Hamás.

Trump había confirmado este martes que Hamás había "matado a varios miembros de bandas", pero restó importancia a los crímenes al asegurar que solo son conflictos entre "un par de bandas muy malas".

Un día antes, el mandatario estadounidense había reconocido que la milicia islamista palestina quería "detener los problemas [en Gaza], y ha sido transparente al respecto. Les dimos aprobación por un tiempo".

Este miércoles, el jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó "firmemente" a Hamás a que cese la violencia contra civiles en Gaza y aproveche la "oportunidad histórica" para alcanzar la paz "desarmándose sin demora".

"Instamos firmemente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en aquellas bajo protección de las FDI, detrás de la Línea Amarilla", escribió Cooper en un mensaje publicado en X.

La línea amarilla es el punto hasta el que se han retirado las tropas israelíes en virtud del acuerdo de paz firmado por las partes.

