Netanyahu afirma que Israel está preparado para "recibir de inmediato" a todos los rehenes secuestrados por Hamás.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este domingo que Israel está "preparado" para recibir "inmediatamente" a todos los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza a través de un breve comunicado publicado por su gabinete.

El mensaje ha llegado tras una reunión con el coordinador para los asuntos relativos a los rehenes, Gal Hirsch, coincidiendo con algunas informaciones que apuntan a que Hamás ha logrado reunir a los cautivos de cara a su entrega, prevista para este lunes.

La oficina de Netanyahu también ha confirmado que el primer ministro israelí se reunirá en el Knéset (parlamento israelí) este lunes con el presidente estadounidense, Donald Trump. Después, ambos viajarán a Egipto para asistir a la cumbre sobre Gaza a la que también ha sido invitado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Según dicho itinerario, Trump y Netanyahu se reunirán a las 9:15 de la mañana de este lunes (hora española) y después, el mandatario estadounidense se reunirá con familiares de los rehenes y pronunciará un discurso ante el Knéset durante una sesión plenaria.

Pasado el mediodía, Trump viajará a Egipto, donde copresidirá la cumbre sobre Gaza junto al presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi.

Junto a Sánchez, más una veintena de líderes internacionales asistirá a la misma para sentar las bases del futuro de la Franja y discutir el proceso del plan de paz de Trump, cuya primera fase ya ha sido ratificada por las partes.

Después de que este sábado los gazatíes viviesen la primera jornada de relativa tranquilidad en los dos últimos años, cientos de camiones con ayuda humanitaria han comenzado a cruzar el paso de Rafah (Egipto) con rumbo a Gaza, cumpliendo otro de los puntos del acuerdo.

A cambio de los rehenes entregados por Hamás, Israel liberará a miles de palestinos detenidos. El director general del Ministerio de Sanidad gazatí, Munir Al-Bursh, ha publicado un mensaje en paralelo a las declaraciones de Netanyahu asegurando que el hospital Nasser se está preparando para recibir a los 1.900 prisioneros previsiblemente liberados este lunes por Tel Aviv.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.