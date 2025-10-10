La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz cuando Trump aspiraba a conseguirlo

Pese a alardear de haber parado ocho guerras en ocho meses y de haber lanzado todo tipo de presiones, Donald Trump se ha quedado sin el premio que más deseaba: el Nobel de la Paz. El Comité Noruego se ha mostrado impermeable al clamor procedente de la Administración estadounidense, que ya ha bautizado al mandatario tras el acuerdo en Gaza como "el presidente de la paz", y ha entregado el reconocimiento a la opositora venezolana María Corina Machado.

La decisión ha sido anunciada este viernes por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Joergen Watne Frydnes. El jurado ha reconocido a Machado, antítesis de Nicolás Maduro, por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Los cinco expertos se reunieron por última vez el lunes, dos días antes de que Trump anunciase la firma del acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes y la puesta en marcha de un alto el fuego en el eclave palestino. Aunque estuviesen al tanto del transcurso de las negociaciones, es bastante improbable que el hito diplomático del mandatario republicano hubiese precipitado una decisión que normalmente se cocina durante meses. Las encuestas solo le daban un 4% de opciones.

El secretario del comité, Kristian Berg Harpviken, que participa en las deliberaciones aunque sin derecho a voto, ya había deslizado en la previa que Trump lo tendría difícil: "Este premio se otorga principalmente por el trabajo realizado en 2024 y años anteriores, no por el de las últimas semanas o meses", confirmó a la la cadena pública noruega NRK.

Aunque estas declaraciones postulan a Trump como candidato para la edición del año que viene, los miembros del Comité Noruego puede que tampoco hayn visto con buenos ojos entregar el galardón a un presidente que ha decidido bombardear el programa de enriquecimiento de uranio de un país con capacidades nucleares (Irán), que se ha lanzado a luchar contra el narcotráfico atacando lanchas en el Caribe y amenazando con emprender una operación militar para derrocar a un "terrorista" (Venezuela) o que ha desplegado al Ejército en su propia casa para hacerse con el control de las ciudades en las que gobiernan sus rivales políticos.

