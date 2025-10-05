El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha dicho este domingo que la guerra en Gaza todavía no ha terminado, según recoge el medio británico The Guardian de una entrevista en la NBC.

"Pronto sabremos si Hamás habla en serio o no por cómo vayan esas conversaciones técnicas sobre logística" en la liberación de rehenes, ha matizado Rubio.

Asimismo, ha reconocido que la segunda fase del plan de Trump será "dura". Ésta contempla el desarme y la desmilitarización del grupo islamista.