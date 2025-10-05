Israel prepara con la Cruz Roja la liberación de los rehenes mientras los negociadores buscan un alto el fuego en Gaza
Marco Rubio dice que la guerra en Gaza aún no ha terminado
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha dicho este domingo que la guerra en Gaza todavía no ha terminado, según recoge el medio británico The Guardian de una entrevista en la NBC.
"Pronto sabremos si Hamás habla en serio o no por cómo vayan esas conversaciones técnicas sobre logística" en la liberación de rehenes, ha matizado Rubio.
Asimismo, ha reconocido que la segunda fase del plan de Trump será "dura". Ésta contempla el desarme y la desmilitarización del grupo islamista.
Trump afirma que Hamás se enfrentará a una "completa aniquilación" si no cede el poder en Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo en una entrevista para la CNN que si Hamás no cede el poder en Gaza, se enfrentará a una "completa aniquilación", según recoge The Guardian.
En la entrevista, Trump también dijo que espera pronto una respuesta de Hamás, para saber si el grupo está comprometido o no con la paz en la Franja.