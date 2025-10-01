Al menos 22 muertos y decenas de heridos por un terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

Al menos 22 personas han muerto y otras 37 han resultado heridas a causa de un terremoto de magnitud 6,9 registrado en Filipinas, según ha informado este miércoles el New York Times citando a un funcionario del gobierno.

El terremoto que sacudió la isla de Leyte -en concreto la costa de la ciudad de Cebú- poco antes de las 22.00 horas (14.00 GMT) del martes provocó cortes de electricidad y daños en edificios de la región.

Cuatro edificios se derrumbaron, tres edificios gubernamentales resultaron dañados y seis puentes y una carretera quedaron inaccesibles, según el informe.

Las agencias de monitoreo de terremotos habían calculado la profundidad del sismo en alrededor de 10 kilómetros (6,2 millas) y registraron múltiples réplicas, la más fuerte de magnitud 6. Otra agencia de monitoreo dijo que no había amenaza de tsunami después del sismo.

La ciudad de Cebú, en la región central de Visayas, tiene una población de casi un millón de habitantes, según el USGS.

El coronel de policía Enrico Figueroa, jefe de la policía de la ciudad de Cebú, ha informado de que algunos transformadores montados en postes explotaron durante el terremoto.

La agencia sismológica filipina Phivolcs advirtió sobre réplicas y daños causados por el temblor en alta mar. También advirtió que se esperan fuertes corrientes y cambios rápidos en el nivel del mar.

"Se recomienda al público preocupado que esté alerta ante olas inusuales", dijo en un aviso.

Filipinas se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la actividad volcánica y los terremotos son frecuentes. En enero se produjeron dos grandes terremotos sin que se registraran víctimas. En 2023, un terremoto de magnitud 6,7 en alta mar causó la muerte de ocho personas.