Trump, optimista en la víspera de su reunión con Netanyahu: "Tenemos una oportunidad de grandeza en Oriente Próximo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha compartido este domingo un mensaje optimista sobre el futuro de Oriente Próximo, en la víspera de su reunión de este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

A través de una publicación en Truth Social, Trump ha asegurado que hay "algo especial" en marcha para que haya "grandeza en Oriente Próximo". Horas después, Netanyahu ha confirmado que trabaja junto a la administración estadounidense en un plan de paz para la Franja de Gaza.

"Tenemos una verdadera oportunidad de grandeza en Oriente Medio. Todos están a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!", escribió Trump en su red social.

Apenas un par de horas después de la publicación del republicano, Netanyahu confirmó que trabaja junto a Trump en un plan de 21 puntos para poner fin a las hostilidades en Gaza en declaraciones a la cadena Fox News.

"Estamos trabajando en ello con el equipo de Trump en estos momentos. Aún no está finalizado, pero espero que podamos llevarlo a cabo. Queremos liberar a nuestros rehenes, acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos para desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando para toda la región", ha afirmado.

Estas afirmaciones llegan un día antes de la reunión prevista en la Casa Blanca entre los dos mandatarios, en lo que se ha interpretado como una oportunidad para desencallar las negociaciones para un alto el fuego en la Franja.

La reunión bilateral de este lunes será la cuarta entre los dos mandatarios, que siempre han mostrado mucha cercanía, desde la vuelta al poder de Trump a finales de enero.

Preguntado por su relación con el estadounidense, Netanyahu definió a Trump como un "amigo" y un "aliado increíble de Israel", además de calificarlo como el "líder más independiente" que haya conocido.

El plan

El diario hebreo The Times of Israel compartió este sábado una propuesta de 21 puntos para la liberación de los rehenes israelíes de la Franja de Gaza a cambio de una retirada paulatina del ejército israelí, aunque Hamás niega haberla recibido.

Las declaraciones de Netanyahu, en las que citaba explícitamente un plan de 21 puntos, confirman, al menos parcialmente, esta información.

Según el periódico hebreo, el acuerdo incluye medidas económicas, políticas y de seguridad, entre las que se incluye el intercambio de rehenes, el cese de las operaciones militares y la interlocución con otros países de la región.

El plan desgranado en el artículo abogaría por la "reconstrucción" de la Franja para convertirla en una zona "libre de terrorismo", siempre que las operaciones militares hayan finalizado y todos los rehenes hayan sido devueltos.

Además, se impulsaría un Gobierno transitorio de "tecnócratas palestinos" supervisado por un organismo dirigido por Washington.

Israel, además, debería comprometerse a no lanzar ataques contra Catar, a permitir el establecimiento de un Estado palestino en el futuro y a prevenir el desplazamiento forzoso de palestinos, entre otras medidas.

Cisjordania

En la misma, Israel también deberá cristalizar su respuesta oficial ante la sucesión de reconocimientos del Estado de Palestina escenificados la pasada semana en la Asamblea General de la ONU por países como Portugal, Reino Unido, Canadá, Francia o Australia.

Aunque ya hay 157 de 193 miembros de Naciones Unidas que reconocen el Estado palestino, Netanyahu calificó estos gestos como una "recompensa" para Hamás y se especula que Israel podría impulsar la anexión de Cisjordania como reacción.

La hipotética maniobra de anexión sobre Cisjordania, donde existen múltiples asentamientos de colonos israelíes, es rechazada por aliados regionales como Emiratos Árabes Unidos, algo que explica los recelos de Trump al respecto.

Rol pacificador

Este impulso diplomático llega en un momento en el que Trump necesita dar un golpe de efecto que demuestre su capacidad para influir y asegurar la paz en los conflictos mundiales, un objetivo que siempre ha hecho evidente desde su regreso a la Casa Blanca.

En su discurso ante la ONU, Trump presumió de haber "terminado" con hasta siete guerras en los últimos meses, un argumento a favor de la candidatura del republicano al Nobel de la paz.

Según esta tesis, el presidente estadounidense ha terminado con las guerras entre Camboya y Tailandia, Serbia y Kosovo, RD del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

Aunque EE.UU se ha implicado en mayor o menor medida en estos conflictos, lo cierto es que no todos ellos pueden calificarse de guerra ni tampoco existen garantías sobre una paz duradera en los mismos.

Después de ver cómo su estrategia para finalizar la guerra en Ucrania se ha ido complicando, la propuesta de Trump llegará mientras los tanques israelíes siguen avanzando en su incursión en la Ciudad de Gaza, la ciudad más poblada de la Franja.

En su primer mandato, Trump fue uno de los impulsores de los Acuerdos de Abraham (2020) con los que se pretendió normalizar y mejorar las relaciones entre Israel y algunos países árabes.

El acuerdo permitió a Tel Aviv firmar un acuerdo con Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos, que pasaron a reconocer a Israel como Estado y establecer relaciones diplomáticas.

En ese momento, aspectos como la gobernanza de Jerusalén o la situación de los palestinos quedaron fuera del marco de las negociaciones, pero en esta ocasión, el escenario es diferente.

Con el recrudecimiento del conflicto a raíz de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y tras casi dos años de ataques contra la Franja de Gaza, la reunión de este lunes representa una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en la región.