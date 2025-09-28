Polonia cierra parte de su espacio aéreo temporalmente e inicia maniobras "preventivas" por ataques rusos en Ucrania

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han activado sistemas de defensa aérea como medida "preventiva", tras los últimos ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, a fin de "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población".

En este contexto, las autoridades polacas han decidido este domingo cerrar temporalmente parte de su espacio aéreo, en concreto, el que corresponde a las zonas del aeropuerto de Rzeszów y Lublin debido a una "actividad militar no planificada relacionada con garantizar la seguridad del Estado".

Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos lanzados por la aviación de largo alcance de Rusia contra Ucrania, según ha notificado el propio mando operativo en un comunicado difundido a través de la red social X.

El mencionado texto señala que estas actuaciones se han llevado a cabo "de acuerdo con los procedimientos aplicables" y activando todas "las fuerzas y los recursos a su disposición".

Como parte de la operación, las autoridades militares polacas han reforzado asimismo la vigilancia en las regiones fronterizas para dar seguimiento a la situación actual y mantiene "sus fuerzas y recursos subordinados listos para una respuesta inmediata".

El Ejército polaco ha incidido en que las acciones que ha llevado a cabo han sido estrictamente de carácter defensivo y preventivo, poniendo el foco en la disuasión de posibles amenazas, según Europa Press.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado este domingo de que durante la noche Rusia lanzó contra Ucrania casi 500 drones y cuarenta misiles, dejando por lo menos cuatro víctimas mortales en Kiev y cuarenta heridos en todo el Estado.