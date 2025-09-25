Trump intensifica sus críticas a Putin por seguir con la guerra de Ucrania: "Gasta millones y no obtiene casi territorio"

De nuevo, Vladimir Putin recibe los dardos de Donald Trump. El presidente estadounidense volvió a mostrar su decepción con el líder ruso por no aceptar un acuerdo de paz en Ucrania y subrayó que sigue "gastando millones" sin conseguir nuevas ganancias territoriales.

"No voy a llamar a nadie 'tigre de papel', pero Rusia ha gastado millones y millones de dólares en bombas, misiles, municiones y, sobre todo, en vidas humanas, y no ha obtenido prácticamente ningún beneficio territorial", concluyó el mandatario estadounidense.

Sus palabras consolidan el giro del mandatario, que recibió a Putin con alfombra roja en Alaska el 15 de agosto y, desde entonces ha ido adoptando una postura cada vez más crítica con su homólogo.

"Estoy muy decepcionado con Putin. Ha luchado con mucha determinación y durante mucho tiempo" dijo Trump, que apuntó que Moscú "ha perdido alrededor de un millón de soldados" y que "a pesar de los intensos bombardeos de las últimas dos semanas, no ha conquistado prácticamente ningún territorio".



Sus palabras son la continuación de otro mensaje que el inquilino de la Casa Blanca escribió en redes sociales el pasado miércoles. Ese día afirmó que la campaña en Ucrania está retratando a Rusia como "un tigre de papel" y aseguró que Ucrania, con el apoyo de los socios europeos, "está en condiciones de luchar y recuperar todo el territorio ucraniano en su configuración original".

Las declaraciones de Trump de este jueves las hizo en el Despacho Oval de la Casa Blanca al inicio de una reunión bilateral con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien le pidió que "dejara de comprar petróleo" a Rusia.



"Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia continúa con su agresión contra Ucrania", aseguró a los medios el líder republicano.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Erdogan pueda mediar para traer a los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, a la mesa de negociación para lograr un alto el fuego, Trump aseguró que el dirigente turco "podría ejercer una gran influencia si así lo quisiera".

"Puedo decirles que el presidente Erdogan es muy respetado por ambos (Putin y Zelenski). Todos respetan a Erdogan. De verdad que lo respetan. Yo también lo respeto, y creo que podría ejercer una gran influencia si así lo quisiera", explicó el magnate neoyorquino.

"Por ahora, mantiene una postura neutral. Le gusta ser neutral, y a mí también. Pero si llegara a involucrarse en el conflicto, lo mejor que podría hacer sería dejar de comprar petróleo y gas a Rusia", añadió Trump.