El aeropuerto de Bruselas pide a las compañías que cancelen la mitad de los vuelos previstos para este lunes

Cientos de viajeros hacen cola en el aeropuerto de Bruselas, este domingo. Reuters Reuters

El aeropuerto de Bruselas ha vuelto a pedir a las compañías aéreas que cancelen la mitad de los vuelos programados para el lunes como consecuencia al ciberataque que el pasado viernes puso en jaque a varias terminales europeas.

Este domingo, hasta 44 vuelos de salida y otros 30 de llegada también fueron cancelados, mientras el sábado, se cancelaron 25 despegues y 13 aterrizajes en la ciudad belga.

Los ataques al sistema de facturación también han afectado a los aeropuertos de Londres y Berlín, aunque en el caso de Brandeburgo los empleados han encontrado una solución manual que ha permitido operar sin cancelaciones.

En España, Aena ha confirmado que los aeropuertos funcionan con total normalidad. Este domingo ha habido retrasos en las conexiones de Madrid y Barcelona con Bruselas, pero estas vienen motivadas por las condiciones meteorológicas.

El portavoz del aeródromo belga admitió este domingo que tendrán que ir "día a día" y que intentarán resolver las incidencias a la mayor brevedad.

Además del caos en Berlín, Londres y Bruselas, el aeropuerto de Dublín tuvo que ser evacuado durante varias horas del sábado como medida de seguridad tras recibir una alerta.

Cientos de personas en la terminal 2 del aeropuerto de Dublín Redacción | Agencias

En concreto, el ciberataque afectó a Collins Aerospace, encargada de proporcionar sistemas de facturación y embarque en muchos aeropuertos del mundo. Por ahora, ningún grupo se ha atribuido el hackeo.

La situación ha puesto en alerta a la Comisión Europea. La comisaria de Emergencias, Hadja Lahbib, incidió en que la UE debe invertir más para enfrentar este tipo de ciberataques.

"El ciberataque que ha paralizado los aeropuertos de toda Europa demuestra lo reales y complejas que son las amenazas actuales. Debemos invertir en preparación para garantizar que estamos preparados para cualquier eventualidad", dijo a través de un mensaje en redes sociales.



