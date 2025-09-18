Trump, sobre las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania: "Putin realmente me ha decepcionado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "le ha decepcionado", pues pensó que negociar con él el fin de la guerra de Ucrania sería más sencillo.

"Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (...) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado", apuntó Trump en una rueda de prensa tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.