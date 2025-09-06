Trump amenaza a Bruselas con represalias arancelarias al considerar "muy injusta" la multa multimillonaria a Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios en la Oficina Oval, en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 5 de septiembre de 2025. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este viernes la multa multimillonaria impuesta por la Comisión Europea contra el gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas y ha amenazado con represalias.

"Europa ha impuesto hoy una multa de 3.500 millones de dólares (2.950 millones de euros) a otra gran empresa estadounidense, Google, apropiándose de fondos que, de otro modo, se destinarían a inversiones y empleos estadounidenses. Esto se suma a las numerosas multas e impuestos contra Google y otras empresas tecnológicas", ha manifestado a través de su perfil en Truth Social.

Así, ha expresado que "¡es muy injusto que el contribuyente estadounidense no lo tolerará!". "Como ya he dicho, mi Administración no permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan", ha dicho, amagando con iniciar un procedimiento ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

"Me veré obligado a iniciar un procedimiento de la Sección 301 para anular las injustas sanciones impuestas a estas empresas estadounidenses contribuyentes", ha dicho, en referencia a la solicitud de una investigación sobre si un gobierno extranjero está realizando prácticas comerciales que perjudican a la economía estadounidense y que, si determina que existen, puede imponer aranceles adicionales.

Esta disposición de la Ley de Comercio de 1974 permite al Gobierno de EEUU tomar represalias comerciales, entre ellas aranceles o restricciones, contra países extranjeros que a su juicio lleven a cabo políticas comerciales injustas o discriminatorias en perjuicio de empresas norteamericanas.

El magnate neoyorquino ha recordado que Apple "se vio obligada a pagar" otra multa multimillonaria que, en su opinión, "no debería haberse aplicado", y ha propuesto que "recuperen su dinero". "No podemos permitir que esto le suceda a la brillante e inaudita creatividad estadounidense", ha agregado.

Minutos después, ha publicado un nuevo mensaje en el que ha recordado que Google ya ha pagado miles de millones de dólares "en falsos cargos y reclamaciones". "¡Qué locura! ¡La UE debe detener inmediatamente esta práctica contra empresas estadounidenses!", ha afirmado.

La Comisión Europea ha multado con 2.950 millones de euros al gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas al menos desde 2014 y hasta la fecha en el sector de la tecnología publicitaria (adtech), por ejemplo por favorecer a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores 'online'.

La decisión, que se esperaba desde hace días pero se especuló con que fue aplazada por las tensiones comerciales entre Bruselas y Washington, implica que Google debe poner fin a estas prácticas contra la competencia en un plazo de 60 días y, al mismo tiempo, tomar medidas para evitar conflictos de intereses inherentes a lo largo de la cadena de suministro.

La multa es la segunda más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la sanción de más de 4.000 millones de euros (4.686 millones de dólares) también a Google por violar las normas comunitarias de competencia a través de Android.