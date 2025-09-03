Julio Borges: "Maduro ha convertido a Venezuela en el cuartel general del crimen organizado"

El expresidente de la Asamblea Nacional afirma en el pódcast 'En la Sabana' que la salida del líder chavista "es irreversible, pero hay que convertirla en algo inminente".

Estados Unidos hundió en el Caribe un barco que, según Donald Trump, transportaba droga para el Tren de Aragua, la mayor banda criminal surgida en Venezuela, hoy extendida por varios países de Latinoamérica. La operación, anunciada el martes 2 septiembre, deja 11 muertos y abre un nuevo capítulo en la confrontación con el régimen de Nicolás Maduro.

En su defensa, Caracas calificó la operación de ataque falso y acusó a la inteligencia artificial y a figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, de estar detrás de lo que consideran un montaje.

Durante una entrevista en el pódcast 'En la Sabana', Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, rechaza esa versión y sostiene que la operación estadounidense llevada a cabo bajo el mando de Trump es un “giro importante” no solo para Venezuela, “donde es cuestión de vida o muerte”, sino para toda la región.

“Existe una alianza peligrosa entre la violación masiva de derechos humanos, el retroceso democrático y el crimen organizado. Y el jefe de todo este proceso es Nicolás Maduro”, afirma el opositor, actualmente en el exilio.

Borges cree que el Tren de Aragua y al Cártel de los Soles forman parte de un entramado criminal “reticular y descentralizado”, impulsado desde las propias cárceles venezolanas y proyectado ya en varios países latinoamericanos.

Según datos citados por el opositor, más de 500 toneladas de cocaína cruzan Venezuela cada año hacia Estados Unidos, Europa y África, a lo que se suma el lucrativo negocio del oro, la migración irregular y el lavado de dinero.

El exiliado acusa al chavismo de borrar las fronteras entre política y crimen.“El crimen organizado se ha convertido en agenda política y la política en crimen organizado. Eso es lo que ha hecho Maduro”, denuncia.

Sobre el futuro inmediato, Borges asegura que la presión internacional, como la escenificada por Trump junto a Marco Rubio, sumada a la movilización venezolana en el exilio y dentro del país, hacen inevitable la salida del régimen. “Maduro está sobregirado y su salida es irreversible", apunta. "Lo que falta es convertirlo en algo inminente", añade.

El exdirigente opositor advierte de la dimensión geopolítica del pulso entre Trump y Maduro. Recuerda que Venezuela posee un tercio de las reservas mundiales de petróleo y una de las mayores reservas de gas del planeta, lo que convierte al país en un actor estratégico para las potencias.

Ese peso energético explica, en parte, la protección que recibe de aliados como Rusia, China e Irán, que han encontrado en Caracas un socio para desafiar a Occidente.

Borges subraya que la alianza no es solo económica, sino también militar y tecnológica: desde el suministro de armamento y entrenamiento hasta acuerdos para explotar recursos naturales.

A su juicio, Venezuela se ha integrado de lleno en el bloque de regímenes autoritarios que buscan equilibrar la influencia de Estados Unidos y Europa, lo que convierte la crisis venezolana en un asunto de seguridad global y no únicamente en un problema interno.