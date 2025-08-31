China e India se consolidan como "socios y no rivales" en la gran cumbre de las autocracias

Xi Jinping afirma en la cumbre de la OCS que China e India son "socios y no rivales"

De las batallas de palos a ser socios. Esta es la principal novedad de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, en la que el presidente chino, Xi Jinping, ha asegurado que China e India deben ser "socios y no rivales". Un giro de 180 grados en una relación compleja y violenta, marcada por el enfrentamiento de los dos países hace 5 años en la frontera del Himalaya.

El conflicto entre los dos Estados en 2020 dejó decenas de soldados muertos y llevó los lazos bilaterales a su peor momento en décadas. En 2022 también hubo otro choque entre las dos potencias nucleares por la región india de Arunachal Pradesh, que se saldó con una lucha a palos, debido a que los dos países tienen un acuerdo para intentar evitar el uso de armas de fuego.

Sin embargo, ahora los dos líderes han remarcado una predisposición hacia la cooperación, una situación que puede hacer del siglo XXI el "siglo de Asia", según ha afirmado el propio Modi en Tianjin.

En un encuentro previo entre los dos líderes en Tianjin, al margen de la cumbre, Xi ha destacado que ambos países son "dos grandes civilizaciones orientales" y los Estados más poblados del planeta, por lo que deben asumir juntos una "responsabilidad histórica" en defensa del multilateralismo y la justicia internacional.

Modi, por su parte, ha asegurado que ambos países defienden la autonomía estratégica y una política exterior independiente, con unas relaciones que "no se ven afectadas por terceros".

El acercamiento entre Xi y Modi coincide con un momento de reajuste estratégico de Nueva Delhi tras la decisión de Washington, bajo la Administración de Donald Trump, de imponer un arancel del 50% a las exportaciones indias por sus compras de crudo ruso, transacciones que la India defiende como parte de su soberanía, según EFE.

Llegada de Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, también ha llegado este domingo a Tianjin para participar en la cumbre, en la que también se espera que mantenga reuniones bilaterales con varios mandatarios, entre ellos, Modi, en el marco de las tensiones entre Washington y Nueva Delhi a cuenta del petróleo ruso.

Durante la llegada de Putin a Tianjin, Xi ha recibido personalmente al presidente ruso. China y Rusia mantienen buenos lazos desde el comienzo de la Guerra de Ucrania, debido a que Pekín es el principal sustento de Moscú, ya que es el país que más gas y petróleo le compra.

Xi Xinping recibe a Putin en la cumbre de la OCS.

Los miembros de la OCS son China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40% de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad.

Otros mandatarios

Xi ha expresado su respaldo a la adhesión de Armenia y Azerbaiyán a la OCS durante sus encuentros con el presidente azerí, Ilham Aliyev, y con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

Varios mandatarios durante la ceremonia de inauguración de la OCS. Reuters

Ambos firmaron a comienzos de agosto en la Casa Blanca un acuerdo de paz que busca poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos y que prevé, entre otros puntos, la apertura de un corredor de tránsito y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

El mandatario chino también se ha reunido con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, quien ha descrito a Bielorrusia como un "firme socio" del gigante asiático.

Xi también ha mantenido encuentros con los mandatarios de Maldivas, Kirguistán y Turquía y ha presidido un banquete para los asistentes al evento, antes del cual ha destacado el papel estabilizador del bloque "ante el aumento de las incertidumbres".

La jornada del lunes estará centrada en la sesión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS y en una reunión ampliada denominada 'SCO Plus', en las que los líderes tienen previsto aprobar la llamada "Declaración de Tianjin" y una estrategia de desarrollo del bloque para la próxima década, además de firmar varios acuerdos de cooperación en seguridad, economía y cultura.