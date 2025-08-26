Mueren dos policías en un tiroteo en una localidad rural de Australia: operación especial para dar caza al sospechoso

La Policía de Victoria en el lugar del suceso. Reuters

Dos agentes de Policía murieron y un tercero resultó herido este martes en un tiroteo ocurrido en las cercanías de la localidad rural de Porepunkah, en el noreste del estado australiano de Victoria, al sureste del país, mientras el autor de los disparos permanece prófugo, según informaron los medios locales.

La Policía de Victoria indicó que la situación continúa activa y desplegó unidades especiales, incluidos vehículos blindados, equipos tácticos camuflados y brigadas caninas, para dar con el sospechoso.

Según confirmaron, los agentes acudieron al lugar en el marco de un operativo cuando se produjo el enfrentamiento armado, aunque no quisieron compartir más detalles hasta que sea seguro hacerlo.

Las autoridades locales cerraron instalaciones municipales y ordenaron el confinamiento de varias escuelas de la zona como medida preventiva, mientras se espera una actualización oficial de la policía en las próximas horas.

Los servicios de Ambulancia de Victoria se encuentran tratando a una persona no identificada, posiblemente el tercer policía, por lesiones graves en la parte inferior del cuerpo, aunque se encuentra en condición estable.

El primer ministro, Anthony Albanese, expresó su apoyo a la Policía por su labor y dijo que "corren riesgos por el resto de los ciudadanos".