Trump está frustrado por la falta de avances en la negociación de paz de Ucrania: "Veré de quién es la culpa"

La frustración de Donald Trump le ha llevado a retirarse por ahora de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que permita terminar con la guerra. "No me alegra nada de esa guerra. Nada. Nada", dijo el presidente de Estados Unidos a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Fue entonces cuando mostró su frustración y ese mismo viernes 22 de agosto anunció que tomará una decisión importante "en dos semanas". Según The Washington Post, Trump suele usar esa frase cuando no quiere indicar un plazo preciso y más bien busca posponer una decisión por un tiempo. "Sabremos qué camino tomaré porque voy a ir en una dirección u otra", declaró.

Las palabras de Trump se dan tras la reunión que sostuvo con los líderes enfrentados: el ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodímir Zelenski. Con ambos se ha reunido en los últimos en busca de un acuerdo que lleve a deponer las armas en Ucrania.

Trump junto a Putin en Alaska. EFE

Con Putin se reunió en Alaska la semana pasada, y días después con Zelenski y otros mandatarios europeos en la Casa Blanca. En dicha cumbre, el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez quedó relegado.

Sanciones o aranceles

Trump no ha conseguido que los líderes en guerra se reúnan para negociar y acabar con el conflicto de una vez por todas. En caso de que este encuentro no se produzca, "veré de quién es la culpa", dijo el presidente estadounidense.

No descartó imponer sanciones económicas contra Rusia o dejar que Ucrania actúe por sí sola. "Será una decisión muy importante. ¿Se trata de sanciones masivas, aranceles masivos o ambos, o de no hacer nada y decir 'Es su lucha'?", especuló.

El presidente estadounidense ya había amenazado con imponer fuertes sanciones a los países que compran petróleo de Rusia, así como nuevas sanciones a Moscú si Putin no accedía a un alto al fuego en Ucrania. El cese de hostilidades también ha sido demandado por Zelenski como condición para un cara a cara con el líder ruso.

Sin embargo, Trump abandonó la exigencia del alto al fuego en vísperas de la cumbre en Alaska, mientras que Putin ha continuado con sus ataques a Kiev.

Una parte del hastío de Trump se explica en la negativa de Moscú para cesar sus ataques contra Ucrania o aceptar cualquier cosa que no lleve a sus intereses. Analistas han sugerido que la Casa Blanca ha malinterpretado los objetivos de Putin y las expectativas del presidente estadounidense podrían haber estado influenciadas por falsas ilusiones.

Del otro lado, Zelenski tampoco cede. "Se necesitan dos para bailar el tango" ha dicho Trump tras ser consultado por los periodistas acerca de la postura del presidente ucraniano en las conversaciones.

Zelenski junto a Trump durante la reunión en la Casa Blanca. Reuters

El cambio de Trump

Hasta la semana pasada, Trump se mostraba convencido de tener la capacidad para obtener garantías de seguridad para Ucrania y facilitar un cara a cara entre Putin y Zelenski que llevarían al fin de la guerra.

Sin embargo, el escepticismo se ha apoderado de él. No sabe si será capaz de conseguir ese encuentro entre los líderes en guerra. Y peor aún, si podrá terminar con el conflicto.

La Casa Blanca anunció que Trump había conseguido el compromiso de Putin para asistir a dicha reunión, pero en el Kremlin han minimizado dicha probabilidad. El problema es que, si Putin se reúne con Zelenski le estaría reconociendo como su igual, algo a lo que se ha negado.