El ministro de Exteriores israelí se reunirá el miércoles con Marco Rubio en Washington

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, durante una declaración ante los medios en la sede central de la ONU este agosto. Reuters

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, viajará este domingo rumbo a Estados Unidos para una visita diplomática, donde se reunirá con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

"El encuentro tendrá lugar el miércoles en el Departamento de Estado de EE.UU., en Washington. Esta será su segunda reunión, tras la que mantuvieron en febrero pasado durante la visita del secretario de Estado a Israel", ha detallado el departamento de Exteriores de Israel en un comunicado.

Está previsto que Saar se reúna también con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a quien recibió en Israel en mayo, además de con miembros de la Conferencia de Presidentes (la organización que agrupa a 50 organizaciones judías en EEUU) y los líderes del grupo de presión proisraelí AIPAC.

Su visita tendrá lugar mientras sigue en aumento la presión internacional contra la hambruna —declarada de forma oficial por la ONU el viernes— y el asesinato de niños en Gaza, donde ya se han superado los 62.600 muertos, según Sanidad gazatí.

El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, fue quien afirmó que la hambruna ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás.

"Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad", señaló en Ginebra el pasado viernes.

Además, también hay convocada una manifestación nacional en Israel el martes a favor de un acuerdo que libere a los 50 rehenes, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no haya respondido al último borrador, aceptado por Hamás, para un alto el fuego.