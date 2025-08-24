China y Vietnam, en alerta ante el tifón Kajiki: los fuertes vientos y las lluvias torrenciales obligan a evacuaciones masivas

El tifón Kajiki ha azotado este domingo la isla china de Hainan, al sur del país. Los fuertes vientos y lluvias torrenciales han inundado la isla obligando a evacuar a 20.000 personas. Ahora, tras pasar también por la provincia de Guangdong, este fenómeno se dirige hacia la costa central de Vietnam.

Horas antes de que Kajiki tocara tierra, el Centro Meteorológico Nacional (NMC) de China elevaba su nivel de alerta ante la llegada del tifón Kajiki, que se ha fortalecido en las últimas horas.

En las inmediaciones del centro del tifón se han registrado vientos máximos sostenidos de unos 162 kilómetros por hora, equivalente a un huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, según ha apuntado el NMC.

#Kajiki now has an eye & is about to clip the southern end of #Hainan, #China. This is bad news for #Vietnam as it will have to contend with a stronger storm. It’s a country still reeling from Yagi ‘24 & now has to deal with potentially another devastating blow#tropicswx #VNMwx pic.twitter.com/w2PpcQ0Hy5 — Vortix (@VortixWx) August 24, 2025

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos.

Se prevé que Kajiki siga moviéndose hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 20 km/h. En las próximas horas, durante la madrugada del lunes, podría convertirse en un "tifón muy fuerte".

Es por ello que el organismo ha emitido un aviso naranja, el segundo más severo del sistema chino de cuatro categorías, debido al avance de la tormenta, en ese momento se ubicaba a unos 90 kilómetros al sureste de la ciudad turística de Sanya (provincia de Hainan, sur).

Según la entidad meteorológica, el temporal podría tocar tierra entre la tarde y la noche del domingo en la franja costera comprendida entre Lingshui y Ledong, en Hainan, o bien pasar rozando la costa sur de la isla para dirigirse hacia la zona costera del centro y norte de Vietnam.

Vietnam aguarda la llegada del tifón prevista para el lunes con algo menos de fuerza, con vientos de hasta 155 km/h. Es por ello que tiene previsto activar un plan para la evacuación masiva de más de medio millón de personas de 152.387 hogares.



Este domingo, siete áreas de las costas norte y centro de Vietnam ya se encuentran bajo prohibición de navegación, a la espera de que el tifón toque tierra el lunes en el país del Sudeste Asiático, según recogen medios oficiales.

La agencia meteorológica vietnamita fijó el riesgo de desastre natural en nivel 4, en una escala de 5, en la ciudad de Thanh Hoa (centro), y pronosticó que fuertes lluvias comenzarán esta noche en Vietnam, al tiempo que urbes como la capitalina Hanói sufrirán tormentas el lunes y el martes.



El país del Sudeste Asiático fue duramente golpeado el pasado septiembre por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra y resultó el más poderoso que haya vivido Vietnam en las últimas tres décadas

Las alertas en China

En las áreas marítimas y terrestres cercanas al centro de la tormenta, las ráfagas de viento podrían alcanzar el nivel 15 o 16 en la escala china, señaló el NMC, que también pronostica "lluvias intensas a torrenciales" en zonas de Hainan, el suroeste de Cantón y el sur de Guangxi, con acumulados de hasta 400 milímetros.



Por lo pronto, la provincia de Hainan ha elevado esta mañana su alerta de tifón al nivel I, el más elevado, y la ciudad de Sanya decretó la suspensión de clases, trabajos, operaciones comerciales, transporte público y viajes marítimos, así como el cierre de sitios turísticos, según medios locales.



La agencia oficial Xinhua ha indicado que las autoridades de Hainan ya han evacuado a más de 20.000 residentes de zonas "potencialmente peligrosas" y han preparado más de 770.000 suministros de emergencia, con alrededor de 2.800 efectivos de rescate preparados para intervenir si es necesario.



Asimismo, el Ministerio de Recursos Hídricos de China ha activado la respuesta de emergencia de nivel IV por riesgo de inundaciones en las provincias de Cantón, Hainan y Guangxi, y envió a las dos primeras equipos de trabajo para apoyar y supervisar las labores de prevención, informó la cadena estatal CCTV.



