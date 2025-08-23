Un nuevo bombardeo israelí mata a 16 palestinos, incluidos niños, y eleva a un centenar los muertos en Gaza en 48 horas

El sol se pone sobre Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera entre Gaza e Israel, el 19 de agosto de 2025. Amir Cohen Reuters

Un nuevo bombardeo israelí ha acabado esta madrugada con las vidas de 17 palestinos, de los cuales seis eran niños, en el sur de la Franja de Gaza, donde desde este viernes se cuentan 95 muertes por ataques perpetrados por el Ejército de Netanyahu.

El último de los ataques ha tenido lugar en la ciudad de Asdaa en Jan Yunis, en el sur de la Franja, donde un bombardeo ha matado a 17 personas.

Fuentes del Hospital Naser han apuntado que entre los fallecidos hay varios menores, como dos hermanos de 13 y 10 años, además de un bebé de seis meses, y otros tres niños de diez, ocho y siete años, según recoge Efe.

Con este ataque, Gaza, que Israel pretende invadir militarmente, suma en apenas 48 horas hasta 95 muertos.

De acuerdo con el balance de Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, que ofrece cifras diarias en medio de la opacidad que reina en la zona debido a los continuos bombardeos, al menos 61 palestinos murieron el viernes en ataques israelíes y otras 34 personas lo hicieron desde esta madrugada en diferentes hospitales de la Franja.

A esto se suman 308 nuevos heridos desde el viernes. Con las cifras actualizadas, el balance general asciende a 62.600 fallecidos desde octubre de 2023 en la Franja de Gaza.

De las personas que murieron el viernes, 16 intentaban recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) o cerca de los puestos militares por donde pasan los escasos camiones de la ONU que Israel permite entrar al enclave.

Nueve palestinos más murieron en un ataque contra una casa en el barrio de al Sabra, en la asediada ciudad de Gaza, donde Israel no deja de bombardear desde el pasado día 10, además de demoler decenas de edificios en el barrio periférico de Zeitún.

Por otro lado, cerca del puesto militar de Zikim, en el norte del enclave y donde a veces llegan camiones de la ONU con ayuda humanitaria, fallecieron este sábado seis gazatíes que esperaban ayuda.

El recuento de horrores recientes en la zona incluye además nuevas muertes a causa de la hambruna que asola la Franja, declarada oficialmente por la ONU este viernes.

Al menos ocho personas han muerto por este motivo en las últimas 24 horas, entre ellos dos bebés de meses, según fuentes médicas locales.

De acuerdo con estas fuentes, esto eleva el total de víctimas de hambruna y desnutrición a 281, incluidos 114 niños desde el inicio de la ofensiva bélica israelí.