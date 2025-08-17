Tras su breve reunión en Alaska —nada de las siete u ocho horas que vaticinaban en el Kremlin—, Trump y Putin han vuelto a sus capitales con visiones muy distintas de lo que se habló en la base militar de Elmendorf-Richardson. Mientras el presidente estadounidense insistía en el éxito del encuentro y hablaba en su red social, Truth, de la necesidad de aspirar no ya a un alto el fuego sino a un tratado de paz a acordar entre Putin y Zelenski… su homólogo ruso le daba el habitual baño de realidad.

Recién llegado a Moscú, Putin dejó claro que lo ideal sería algún tipo de tregua… pero que esta solo puede llegar si, antes, se han atendido “las raíces del conflicto”. En otras palabras, no es solo que Zelenski no vaya a estar de acuerdo con un intercambio de posiciones, tal y como insisten desde la Casa Blanca, es que Putin tampoco lo está. Para el Kremlin, esto no se arregla con un reparto de territorios, algo que la Administración Trump no ha entendido nunca, sino que se trata de una cuestión existencial.

En ese sentido, tras cada reunión, Putin seguirá exigiendo la “desnazificación” de Ucrania, es decir, la creación en Kiev de un régimen afín, similar al de Víktor Yanukóvich; la “desmilitarización”, esto es, la entrega o destrucción de armas y la reducción del ejército ucraniano a un mero apéndice del ruso, a la manera de Lukashenko y Bielorrusia… y la “neutralidad” del país vecino: nada de Unión Europea, y, sobre todo, nada de OTAN, ni en el corto plazo, ni en el largo, ni nunca.