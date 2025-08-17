-
Putin regresa triunfador a Moscú y se jacta de que el encuentro con Trump ha sido "extremadamente útil"
Como un superhéroe emergido de una ficción californiana. Así apareció Vladimir Putin en Moscú tras la reunión en la que, alfombra roja mediante, resucitó gracias a la labor de Donald Trump.
Ya en Moscú, Putin le transmitió a su círculo más próximo de colaboradores que el encuentro con el mandatario estadounidense, en el que Trump hizo suyas las demandas territoriales de su contraparte, fue "extremadamente útil".
Pocos vuelos entre Estados Unidos y Moscú han debido acumular más sonrisas y brindis que el que trasladó a Putin de Alaska. Sin duda también saboreaba las palabras de sus agencias estatales, que proclamaban que "Occidente está al borde de la histeria".
Tras su breve reunión en Alaska —nada de las siete u ocho horas que vaticinaban en el Kremlin—, Trump y Putin han vuelto a sus capitales con visiones muy distintas de lo que se habló en la base militar de Elmendorf-Richardson. Mientras el presidente estadounidense insistía en el éxito del encuentro y hablaba en su red social, Truth, de la necesidad de aspirar no ya a un alto el fuego sino a un tratado de paz a acordar entre Putin y Zelenski… su homólogo ruso le daba el habitual baño de realidad.
Recién llegado a Moscú, Putin dejó claro que lo ideal sería algún tipo de tregua… pero que esta solo puede llegar si, antes, se han atendido “las raíces del conflicto”. En otras palabras, no es solo que Zelenski no vaya a estar de acuerdo con un intercambio de posiciones, tal y como insisten desde la Casa Blanca, es que Putin tampoco lo está. Para el Kremlin, esto no se arregla con un reparto de territorios, algo que la Administración Trump no ha entendido nunca, sino que se trata de una cuestión existencial.
En ese sentido, tras cada reunión, Putin seguirá exigiendo la “desnazificación” de Ucrania, es decir, la creación en Kiev de un régimen afín, similar al de Víktor Yanukóvich; la “desmilitarización”, esto es, la entrega o destrucción de armas y la reducción del ejército ucraniano a un mero apéndice del ruso, a la manera de Lukashenko y Bielorrusia… y la “neutralidad” del país vecino: nada de Unión Europea, y, sobre todo, nada de OTAN, ni en el corto plazo, ni en el largo, ni nunca.
Zelenski dice que el rechazo de Rusia a un alto al fuego complica las negociaciones de paz
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que la negativa de Rusia a acordar un alto al fuego antes de emprender la negociación de un acuerdo de paz dificulta la situación.
"Vemos que Rusia rechaza los numerosos llamamientos a un alto al fuego y no ha determinado todavía cuando pondrá fin a la matanza. Esto complica la situación", declaró Zelenski en un mensaje en X.
"Si no tienen la voluntad de ejecutar una simple orden para detener los ataques, puede que conlleve mucho esfuerzo conseguir que Rusia tenga la voluntad de implementar algo mucho mayor, una coexistencia pacífica con su vecino durante décadas", lamentó el mandatario ucraniano.
"Detener la matanza es un elemento clave para detener la guerra", insistió el gobernante ucraniano.
