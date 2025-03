Una nueva marcha en Belgrado mantiene viva la llama del rechazo contra el gobierno de Aleksandar Vučić en Serbia

Más de 100.000 personas, llegadas a desde toda Serbia y convocadas por los movimientos estudiantiles, se han congregado este sábado en el centro de Belgrado para protestar contra el Gobierno del presidente Aleksandar Vučić.

Tras cuatro meses de manifestaciones diarias, la protesta de este sábado ha contado con la mayor afluencia y representa el cenit del malestar social con la corrupción del gobierno, al que también piden depurar responsabilidades por la muerte de 15 personas tras el derrumbe del techo de una estación de tren.

Aunque el Gobierno ha intentado boicotear la marcha al suspender varias conexiones de transporte público alegando "motivos de seguridad", las cifras de asistencia han sido históricas. Mientras la agencia Efe habla de cientos de miles, medios internacionales como The Guardian apuntan a que podría tratarse de la manifestación más numerosa en la historia del país balcánico.

Imagen aérea del centro de Belgrado. Reuters Reuters

Las autoridades se han enfrentado a protestas constantes desde noviembre pasado, cuando el techo de una estación se derrumbó y causó la muerte de 15 personas en Novi Sad, la segunda ciudad más importante de Serbia.

Para muchos, la desgracia era fruto y reflejo de la corrupción y la mala gestión del presidente y exigen responsabilidades por ello.

Vučić quien ha dominado la política serbia desde su ascenso al cargo de primer ministro en 2014 y luego el de presidente en 2017, afirmó que los manifestantes jamás lo obligarían a dimitir, llegando a declarar que si querían reemplazarlo, tendrían que "matarle".

Según imágenes aéreas de la televisión regional N1, todo el centro de la capital serbia, en torno al Parlamento, estaba abarrotado por manifestantes, con banderas de Serbia y numerosas pancartas en contra de la corrupción en el Gobierno y en el Estado.

La protesta estaba prevista para transcurrir entre las 16 y las 21 horas de la noche, aunque miles de personas se han concentrado esta mañana y han comenzado la jornada con 15 minutos de silencio para honrar a las víctimas del accidente de la estación ferroviaria.

Entre los presentes, también destacaba la presencia de agricultores que han desfilado hacia el Parlamento. En paralelo, se han producido otras movilizaciones de corte nacionalista, con ciudadanos afines al presidente.

El presidente también se ha mostrado afín a los postulados rusos y ha comparado las manifestaciones al Euromaidán ucraniano, acusando a los países occidentales de orquestar una "revolución de colores" para librarse de él e interferir en la soberanía serbia.

Serbia solicitó la adhesión a la UE en diciembre de 2009 y obtuvo el estatuto de país candidato a la UE en marzo de 2012, pero la situación política del país y su afinidad con Rusia han dificultado el proceso ante el contexto actual.

Los organizadores han prometido seguir con las protestas hasta que sus reivindicaciones no se vean cumplidas. "No estamos en la fase final, queremos cambios profundos. Si nuestras demandas no se cumplen, seguiremos en las calles y pelearemos hasta que haya justicia", sostienen.

Hasta ahora, los estudiantes se han distanciado de los partidos de oposición y operan como un colectivo mediante reuniones plenarias y democracia directa, sin líderes identificables a los que el gobierno pueda perseguir.

El presidente serbio, que según los analistas está bajo la mayor presión social y política desde 2012, destacó que el Estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar la paz, y que aquellos que perturben el orden serán arrestados.

Finalmente, la manifestación ha discurrido sin incidentes y en un ambiente festivo, aunque la policía ha detenido a 13 personas que estaban involucradas en hechos aislados que se produjeron entre la madrugada y la mañana de este sábado.