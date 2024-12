Rabat reestructura su lobby en Bruselas para enfrentar las sentencias del TJUE sobre los acuerdos comerciales

Marruecos reestructura el lobby para defender sus intereses y negociar con la Unión Europea (UE) los acuerdos comerciales tras la sentencia del Tribunal de Justicia del 4 de octubre, que los invalida por importar productos del Sáhara Occidental sin consentimiento del pueblo ni de su representante legal, el Frente Polisario.

Para ello, cuenta con el despacho del noruego Rud Perdersen y el abogado belga Sébastien Gubel, ambos con conexiones en las instituciones de la UE, según ha desvelado esta semana la publicación Africa Intelligence.

Además de la diplomacia del país vecino, la Confederación General de Empresas Marroquíes (CGEM) ha participado en las contrataciones de estos dos grupos de presión. El presidente de esta entidad económica, Chakib Alj, cambió de lobby a mediados de 2023, la empresa escandinava Rud Pedersen Public Affairs sustituye a SEC Newgate EU, en la que Rabat confiaba desde 2018. En los pocos meses en que han colaborado en 2023, Rud Pedersen recibió entre 100.000 y 200.000 euros de la CGEM.

Rud Pedersen Public Affairs forma parte del Grupo Rud Pedersen, una consultora líder europea en asuntos públicos y comunicaciones con más de 600 consultores especialistas en 20 oficinas propias en Bruselas, Berlín, Copenhague, Gotemburgo, Helsinki, Kiev, Londres, Oslo, París, Praga, Roma, Riga, Sofía, Estocolmo, Tallin, La Haya, Vilna, Madrid, Varsovia, y con agencias asociadas en otras capitales europeas. En Bruselas, donde se instaló en 2017, ayudan a los clientes a comprender y relacionarse con las instituciones europeas y las partes interesadas que los rodean en cuestiones que afectan a sus objetivos organizacionales.

Morten Rud Pedersen, director ejecutivo y fundador de la empresa, "desarrolló sus redes cuando era asesor de la socialdemocracia danesa y luego director de la Confederación Europea de Sindicatos", explica la publicación Africa Intelligence. Fundó la consultora en 2000, con la que ofrece asesoramiento de alto nivel sobre la UE y sus políticas. "Nuestro apoyo en materia de relaciones gubernamentales y comunicaciones incluye reuniones directas, eventos y oportunidades para hablar en público, medios de comunicación en todas sus formas, creación de alianzas con terceros. También ofrecemos capacitación en asuntos de la UE y comunicaciones", asegura Rud Pedersen en su página web.

Anteriormente, el directivo trabajó como director general de la Confederación Europea de Sindicatos. Además, fue asesor especial de Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La hija de Nasser Bourita

Resulta curioso que la hija del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, es ejecutiva de investigación en la oficina de Londres de Rud Pedersen, donde reside desde 2019. Rita Bourita firmó el contrato en marzo de 2024, con sólo 23 años, pocos meses después de que la empresa sueca comenzase a trabajar para Marruecos. La joven se encarga del seguimiento de políticas, se dedica a proporcionar informes, notas resumidas y notas a los clientes. Estudió Economía y Ciencias Sociales en el Liceo Descartes de Rabat y se licenció en Desarrollo y Asuntos Internacionales en el King's College de Londres, con especialización en políticas de diversas regiones del mundo.

A pesar de que Rud Pedersen no había operado hasta el momento en el norte de África, consiguió entrar en este mercado a través de la coordinadora principal de las relaciones del CGEM con las Instituciones Europeas, Abir Lemseffer, ex jefa del gabinete del primer ministro Aziz Akhannouch, cuando era ministro de Agricultura. "Destacó la importancia de establecer un espacio euromediterráneo con bajas emisiones de carbono con el apoyo de todos los socios del norte y del sur, y que se está trabajando en esta dirección. También se hizo hincapié en la necesidad de que África acceda a una financiación climática más sustancial, en particular para la adaptación", precisa el mismo medio. Y como consecuencia, Rud Perdersen abrió una sucursal en Zagreb este 4 de diciembre.

La mediadora, Abir Lemseffer, es la directora general adjunta del grupo franco-marroquí Azura, la compañía agrícola de la familia del empresario Mohamed Tazi, especializada en la producción de frutas y hortalizas en Marruecos. Cultiva tomates en Dajla, ciudad del Sáhara Occidental; los envasa en Agadir, donde se fundó en 1998; y los envía al sur de Francia. Por lo tanto, es una empresa afectada por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. De hecho, en 2023 facturó 500 millones de euros en gran parte gracias a las exportaciones a la UE.

Casa Real Marruecos sigue estrangulando a Melilla: prohíbe ahora a sus empresas exportar mercancías desde la Península

Es interesante tener en cuenta que también opera en España. El pasado mes de julio, la firma sueca elevó su participación del 30% al 51% de la consultora de asuntos públicos Reti España, que pasó a denominarse Rud Pedersen España, con 31 consultores.

Relaciones con la extrema derecha

Asimismo, según la publicación Africa Intelligence, el lobby y abogado Sébastien Gubel representó los intereses marroquíes durante dos reuniones celebradas en febrero y marzo de 2024, con los italianos Marco Campomenosi y Anna Bonfrisco, ambos afiliados al grupo político de extrema derecha Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, donde fueron diputados hasta julio. El abogado belga también trabajó en 2020 y 2021 junto a la agencia de influencia francesa Avisa Partners, fundada por el empresario Arnaud Dassier, quien asesoró al político de extrema derecha Éric Zemmour.

Efectivamente, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, Anna Bonfrisco en marzo de 2024 se reunió con Sébastien Gubel y la CGEM, como miembro de una comisión del Parlamento Europeo, para tratar la situación y evolución futura del comercio UE-Marruecos, así como los compromisos de los miembros de la CGEM centrados en la agricultura para cumplir con las normas europeas y apoyar la resiliencia del sector agrícola de la UE.

Por su parte, el ex europarlamentario italiano Marco Campomenosi del grupo extrema derecha Italia Liga (ID) cuestionó en el Consejo las decisiones de los tribunales, que tildó de "una cuestión altamente política", y preguntó "cómo se puede conocer la posición del pueblo del Sáhara Occidental y si podría dar garantías de trazabilidad".

Sébastien Gubel está registrado como empresario individual en una consultoría empresarial en Bruselas, y trabaja para Marruecos desde octubre de 2023, gracias a la intermediación de la CGEM, donde trabajó con su coordinadora para la UE, Abir Lemseffer. Además, es próximo al bufete de abogados O'Connor&Co en Bruselas, especializado en derecho comercial y europeo.

Por otra parte, recientemente se ha hecho público el cabildeo del grupo Acento Public Affairs, encabezado por el socialista José Blanco, al que recurrió la embajada marroquí en Madrid para promover los intereses comerciales de Marruecos con la UE. Todo esto, sólo dos años después de que el escándalo del Qatargate salpicase a Marruecos, en el que políticos, cabilderos y sus familias recibieron pagos del Estado de Qatar, Marruecos y Mauritania a cambio de influencia en el Parlamento Europeo.

Las grandes empresas agrícolas marroquíes están incrementando sus acciones de lobby en Bruselas para mejorar sus relaciones no sólo con España, sino también con Francia, sus principales clientes. Marruecos es uno de los mayores receptores de fondos de la UE en el marco de la Política Europea de Vecindad.

Además, la UE es el mayor socio comercial de Marruecos, y representó el 49% de su comercio de bienes en 2022. El 56% de las exportaciones de Marruecos se dirigieron a la UE y el 45% de las importaciones marroquíes procedieron de Europa. Así, el comercio total de bienes entre la UE y Marruecos en 2022 ascendió a 53.300 millones de euros.