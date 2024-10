Un piloto de Turkish Airlines muere en pleno vuelo y la tripulación lleva a cabo un aterrizaje de emergencia

Durante la pasada noche del martes, un piloto de la compañía Turkish Airlines ha muerto en pleno vuelo, mientras operaba un desplazamiento entre Seattle y Estambul. Esto ocurría después de que perdiera el conocimiento mientras trabajaba.

"El capitán de nuestro avión tipo Airbus 350, con matrícula de cola TC-LGR, que operaba el vuelo TK204 Seattle-Estambul, se desmayó en pleno vuelo", informaba Yahya Üstün, portavoz de la aerolínea en una publicación de X (Twitter).

A ello, añadió: "Cuando la primera intervención médica practicada a nuestro capitán en el avión dio resultado, el equipo de cabina formado por un capitán y un copiloto decidió realizar un aterrizaje de emergencia, pero nuestro capitán falleció antes de aterrizar".

TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 9, 2024

Üstün ha finalizado este comunicado indicando cuales fueron siguientes pasos a seguir: "Hemos decidido aterrizar en Nueva York y el regreso a casa de nuestros pasajeros está previsto desde ahí. La familia de Turkish Airlines pedimos a Dios misericordia con nuestro capitán y ánimo a sus seres queridos".

Según ha informado el medio digital AirLive, dicho aterrizaje tuvo lugar tres horas después del incidente, momento en el que llegaron al aeropuerto neoyorquino John F. Kennedy. Afortunadamente, dicha medida de emergencia se llevó a cabo sin incidentes.

El piloto falleció a los 59 años, y llevaba trabajando para Turkish Airlines desde 2007. Además, el portavoz deja claro que hace pocos meses se le realizó un examen de salud periódico en el Centro Médico de Aviación, autorizado por la Dirección General de Aviación Civil, y en el mismo no se detectó ningún problema de salud grave.

De momento, todavía no se han confirmado las causas exactas que habrían causado este trágico suceso. Por tanto, será necesario esperar a que se comunique de forma oficial el motivo de la muerte.

¿Qué ocurre en estos casos?

No es habitual que una persona fallezca en pleno vuelo, por lo que no todo el mundo sabe cuál es el protocolo a seguir en estos casos. Según explica Generali Seguros en su página web, no se realizará ningún anuncio al resto de pasajeros. Es más, los sobrecargos deberán intentar que este hecho no se conozca en ese momento.

En segundo lugar, el cuerpo deberá cubrirse y es importante mantener la dignidad del mismo, llevando a cabo acciones que mantengan las mayores condiciones de respeto para esta persona. En ese momento, el capitán decidirá que rumbo tomará el avión.

Finalmente, solamente se certificará la defunción cuando el avión aterrice. El equipo de Sanidad Aeroportuaria será el encargado de contactar con el departamento de Medicina Legal una vez el avión haya aterrizado. Entonces, la policía procederá al levantamiento del cadáver.

Además, si la causa de la muerte no está clara, la aeronave podría quedar en cuarentena. Esto se debe a que, cuando ocurre un suceso como este, las autoridades llevan a cabo una investigación con el fin de contener posibles epidemias.