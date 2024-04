Golpe al 'Mee Too', un tribunal anula la condena por violación a Weinstein

El mundo del todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein cambió definitivamente cuando en diciembre de 2020 fue sentenciado por delitos de violación y abuso sexual. Cuatro años después, un tribunal de apelaciones de Nueva York ha anulado la condena de 23 años por violación, un varapalo para el movimiento ‘Mee Too’ que se inició a través de las redes sociales y que ha ido calando en la sociedad.

Miles de mujeres en el mundo fueron perdiendo el miedo de contar sus experiencias. Diferentes países del mundo vieron cómo aumentaban las denuncias por agresiones sexuales. En el país vecino, Canadá, el departamento de Estadísticas reflejó un aumento del 25 % en los tres meses desde que la etiqueta #MeToo se viralizó por primera vez, entre octubre y diciembre de 2017.

En el capítulo de hoy, Paula Fraga, abogada penalista y columnista en EL ESPAÑOL, valora la sentencia. “Está ajustada a derecho, se cometieron defectos procesales”, lamenta. "Un revés para el movimiento, pero no definitivo porque habrá repetición del juicio", señala Fraga. Además, Jara Atienza, redactora de Internacional en EL ESPAÑOL, nos narra los orígenes del 'Me Too' y analiza el futuro judicial que Weinstein enfrenta ahora a sus 72 años.