Putin obliga a los jóvenes a estudiar la guerra de Ucrania en los colegios: "Son neonazis y rusófobos"

Ucrania tiene unas autoridades neonazis y Rusia es víctima de un bloqueo económico occidental, son algunas de las tesis que defiende el primer manual de Historia que incluye la guerra que estalló en febrero de 2022 y que este viernes llega a las escuelas rusas en el primer día del curso.

Uno de sus autores, Vladímir Medinski, exministro de Cultura y asesor del Vladímir Putin, consideró que sería "una aberración" no incluir en el texto la campaña militar que se inició hace poco más de 18 meses.



Los estudiantes de los dos últimos cursos de secundaria (16-18 años) tendrán que aprenderse el capítulo titulado Rusia hoy. Operación Militar Especial, una iniciativa de Putin, un gran aficionado a dar lecciones de Historia a los rusos.



Para ello, el libro de texto ha tenido que reducir el espacio dedicado a otros temas, lo que ha provocado duras críticas por parte de numerosos expertos, que consideran que el manual no bebe de fuentes históricas y se limita a repetir los eslóganes propagandísticos defendidos por el Kremlin.



Los autores del manual acusan directamente a Occidente de promover la "rusofobia" y el estallido de revoluciones en el espacio postsoviético con el fin de lograr la desintegración de la Federación Rusa y el control sobre sus recursos.



"El principal ariete" de esa política sería Ucrania, país donde desde la caída de la URSS en 1991 se educó a toda una generación de habitantes a odiar a Rusia y apoyar "ideas neonazis", según informa la prensa local.



"Ucrania es un Estado ultranacionalista", en la que se persigue la disidencia y "todo lo ruso" es considerado hostil, señala y pone en duda la propia independencia del país vecino, una de las tesis favoritas de Putin.

Destaca que la operación militar especial aglutinó desde febrero de 2022 a todos los rusos, independientemente de su edad y profesión, y que se ha creado un auténtico culto a los héroes rusos de la contienda.



Acusa a Ucrania de utilizar a los civiles como "escudos humanos", mientras asegura que el ejército ruso ha recibido la orden de no disparar nunca contra zonas habitadas. "Sacad vuestras propias conclusiones sobre la nueva táctica militar de Ucrania", asegura, dirigiéndose al lector.



El manual ha sido criticado por dirigirse a los estudiantes con actitudes doctrinarias como el que les insta a no fiarse de las falsedades sobre la guerra que difunden los opositores al Kremlin.



"Tras la salida de las compañías extranjeras muchos mercados están abiertos para vosotros (...) No desaprovechéis la ocasión. Hoy Rusia es auténticamente un país de grandes posibilidades", señala.

Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia

Al final de este capítulo aparece un mapa de Rusia, que incluye el territorio de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por el Kremlin hace un año -Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia-, aunque el ejército ruso no las controle ni muchos menos en su totalidad.



A su vez, el manual no alude a la marcha de la campaña militar, en la que Rusia apenas ha logrado victorias destacables desde mediados de 2022, con la excepción de la toma en mayo pasado de Bajmut por el Grupo Wagner.



Mientras, las tropas ucranianas han logrado recuperar varios cientos de kilómetros cuadrados en el frente sur desde el inicio de su contraofensiva el pasado 4 de junio.

